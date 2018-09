Cali busca meterse al grupo de los ocho, recibe la visita del Junior

Deportivo Cali y Junior disputarán este domingo (8:00 p.m.) en Palmaseca uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha de la Liga Águila II-2018, en la que el conjunto verdiblanco confía en volver al triunfo para recuperar su cupo entre los ocho primeros de la tabla.



Lo más importante en cuanto a novedades en el plantel titular que dirige el uruguayo Gerardo Pelusso es el regreso del arquero Camilo Vargas, recuperado de una dolencia muscular, y del volante John Édison Mosquera, quien viene de pagar dos fechas de suspensión.

Haber perdido 2-0 el pasado sábado en Rionegro provocó que el Cali saliera del listado de los ocho, pero hay optimismo en que se recuperará terreno, ya que con la totalidad de la nómina se garantiza un mejor funcionamiento colectivo, con un mediocampo que produce múltiples opciones y un delantero como José Sand que está ávido por volver a marcar.



A Junior se le reconoce la capacidad de su plantilla y calidad de jugadores, caso Jarlan Barrera, Teófilo Gutiérrez, el ex Cali Fabián Sambueza y Luis Díaz, convocado recientemente a Selección Colombia y quien atraviesa un gran momento, aunque se ha trabajado bastante en defensa para evitar que los ‘tiburones’ conviertan en el pórtico verdiblanco.



Son cinco partidos los que acumulan los ‘azucareros’ sin ganar entre Suramericana, Colombia y Liga, por lo que el adiestrador charrúa argumentó que la seguidilla de juegos ha afectado el rendimiento del equipo: “Ocho partidos en 27 días, de esos seis de visita y todos en la altura. Jugamos en Quito y La Paz, dos lugares donde nadie quiere jugar. En términos generales los últimos resultados no son buenos, pero soy positivo en que esta semana, que es decisiva, lograremos levantarnos. Estamos enfocados en Junior y luego pensaremos en el Once Caldas y Equidad, es una semana muy importante porque jugamos con los tres equipos que van en la punta”.



En cuanto a la determinación de haber llevado un grupo juvenil a Bogotá para jugar contra Equidad por los octavos de final de Copa Colombia, de la cual quedó eliminado, Pelusso afirmó que “nosotros tenemos que tomar algunas decisiones. La palabra descuido no la permito porque no fue así. La filosofía del Deportivo Cali se debe a la venta de los jugadores. Si no los ponemos cuándo lo vamos a hacer, no es que estamos descuidando, jugamos con un equipo que nosotros pensábamos era apropiado, es responsabilidad mía”.



De igual forma, John Mosquera señaló que “cualquier rival que viene acá sabe que la cancha impone, nosotros no nos vamos a guardar nada, tenemos una oportunidad para ponernos nuevamente arriba en la punta. Siempre queremos ganar, ahora tenemos esa linda oportunidad acá en casa y viajando después a Manizales. Esperamos que esas jugadas de gol puedan entrar para poder lograr la victoria”.



De Junior, el rival del domingo, dijo que “ellos tienen sus debilidades y nosotros vamos a salir con todo a ganar en nuestra casa”.

José Sand, que en los últimos encuentros no ha aparecido en la planilla, señaló: “A mí me gusta jugar siempre, en todo momento, sin embargo respeto las decisiones del profe Pelusso y me preparo para estar listo. El domingo tenemos un partido muy importante y esperamos volver a la senda del triunfo en nuestra casa”.



De otro lado, la Conmebol confirmó que el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Suramericana frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito se jugará el miércoles 19 de septiembre a las 7:45 p.m. en el estadio de Palmaseca. La serie va 1-0 en favor de los ecuatorianos.



El lateral izquierdo Jeison Angulo, que era titular hasta la pretemporada, se recuperó de la operación del quinto metatarsiano y ya queda disponible.

Junior, por un triunfo a domicilio en Palmaseca

Con presentes muy diferentes en la Liga Águila II, Junior y Deportivo Cali comenzarán a medir fuerzas mañana en el estadio de Palmaseca. El encuentro futbolístico comenzará a las 8:00 p. m. Los rojiblancos llegan fortalecidos por ocupar el tercer lugar en la tabla de posiciones, acumulando cuatro victorias, un empate y una derrota.



A lo anterior se suman 10 goles a favor y solo 3 en contra, más la reciente clasificación a los cuartos de final de la Copa Águila. Por su parte, el conjunto azucarero todavía no se aferra a la regularidad en su campaña del segundo semestre. Un par de triunfos, tres empates y una derrota, lo mantienen con 9 puntos en la novena casilla. Apenas ha marcado 6 goles y ha recibido la misma cantidad.

“Estamos muy claros en que nuestro objetivo principal este semestre es ganar la Liga. Eso no le quita importancia de nuestra parte a las otras competencias, pero es claro lo que representa para la gente de Barranquilla llegar a una nueva estrella”, manifestó esta semana el entrenador Julio Comesaña, después de que su equipo se impusiera al Deportes Quindío.



La escuadra juniorista no supera como visitante al Deportivo Cali desde el 17 de agosto de 2008. En aquella oportunidad el entrenador rojiblanco también era Julio Comesaña.



A la lista de lesionados de Junior se sumó esta semana el atacante samario Luis Carlos Ruiz, quien padece una dolencia muscular. Para este encuentro, la afición pone como un hecho que el cuerpo técnico se decidirá por los jugadores estelares, teniendo en cuenta que el jueves ante Quindío fue alineada la nómina con menos figuras.

Alineaciones probables

Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Andrés Pérez, Matías Cabrera, Didier Delgado, Nicolás Benedetti, John Édison Mosquera; y José Sand.

D.T.: Gregorio Pérez.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jefferson Gómez, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Luis Narváez, James Sánchez, Jarlan Barrera, Teófilo Gutiérrez y Daniel Moreno.

D.T.: Julio Comesaña.





Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Hora: 8:00 p.m.



Transmite: WIN Sports



Capacidad: 44.000 espectadores







Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces







Estewil Quesada

EDITOR ADN

Barranquilla