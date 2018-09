Equidad pone a prueba su liderato: visita a Cali en Palmaseca

Deportivo Cali recibirá este domingo en el Estadio Palmaseca a las 5:15 p.m., por la novena fecha de la Liga II-2018, al líder La Equidad -un rival que recientemente ha ejercido paternidad sobre los ‘azucareros’-, en un momento en que se necesita el triunfo para retomar la confianza de la plantilla.



Aparte de la dificultad que encierra el cuadro capitalino por su buen funcionamiento colectivo, el equipo local ha tenido muchos inconvenientes en cada una de sus líneas y los resultados no le han acompañado, al punto que salió de los ocho primeros de la tabla (12 puntos).

En la última cita, el pasado jueves en Manizales, el técnico Gerardo Pelusso fue claro en manifestar que no le gustó el rendimiento de sus dirigidos, y aunque no quiso puntualizar, dejó claro que no salvó ninguno de quienes estuvieron en el compromiso que perdieron 3-1 ante el Once Caldas.



Sin embargo, cada jornada ofrece la posibilidad de volverse a levantar y La Equidad (primero con 22 puntos) que orienta Luis Fernando Suárez representa un gran desafío y la oportunidad de tomar revancha ante un equipo que ha sido el ‘coco’ de los vallecaucanos en sus últimas confrontaciones.



Por Liga II-2017, el 15 de octubre empataron 1-1 en Palmaseca (goles de Miguel Ángel Murillo y Wálmer Pacheco), el mismo resultado que se registró el 13 de julio de 2016 (anotaciones de Fabián Sambueza y Yessy Mena), y anecdóticamente en ambos empezó perdiendo el cuadro verdiblanco. Eso sin contar que en la actual Copa Colombia los ‘aseguradores’ se impusieron 0-2 en terreno vallecaucano el 16 de agosto y el 29 del mismo mes refrendó su clasificación a los octavos de final con un 1-0.

Después de los inconvenientes presentados en defensa frente al Once Caldas, es factible que Juan Camilo Angulo vaya como lateral derecho, aprovechando la convocatoria de Nicolás Benedetti a la Selección Colombia. Su experiencia y condición en los cobros de tiro libre pueden ser un arma de desequilibrio ante un Equidad que deja pocos espacios. Kevin Balanta podría sustituir a Andrés Pérez o Matías Cabrera, mientras arriba es inminente el regreso del goleador José Sand.



La presencia del goleador Carlos Peralta (7 tantos) en el visitante es motivo de preocupación para la zaga verdiblanca, que debe tratar de evitar cualquier descuido. Lamentablemente el trabajo del cuarteto defensivo ante el Once fue deplorable y tendrá que trabajar mucho para mejorar.



Frente a Medellín, La Equidad perdió su racha de victorias en la Liga, empató 1-1 en Techo y su arquero Diego Novoa finalmente recibió un gol en el campeonato. Aun así, el equipo dirigido por Luis Fernando Suárez sigue comandando la tabla de posiciones y con un atractivo juego, continua sin conocer la derrota.



Tras el partido con el rojo antioqueño, los ‘aseguradores’ comenzaron su prueba de fuego contra los equipos grandes del fútbol colombiano, contra el histórico Deportivo Cali, Suárez tendrá que demostrar que la imbatibilidad de sus dirigidos, tiene posibilidades de continuar hasta el desenlace de la Liga II-2018 y así perfilarse como uno de los candidatos al título.

Alineaciones probables

Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero (Juan Sebastián Quintero), Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Kevin Balanta, Matías Cabrera, Didier Delgado, Macnelly Torres, John Édison Mosquera; y José Sand.



La Equidad: Diego Novoa; Óscar Bernal, John García, Jaider Riquett, Andrés Correa; Stalin Motta, Pablo Lima, Wálmer Pacheco, Brayner de Alba, Matías Mier; y Carlos Peralta.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Hora: 5:15 p.m.



Transmite: Canal RCN



Capacidad: 44.000 espectadores



Árbitro: Edilson Ariza (Santander)



Asistentes: Dionisio Ruiz (Córdoba) y John F. Gómez (Antioquia)





Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces