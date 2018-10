Cali vs. América, un clásico en el que la victoria es una obligación

Por puntos y ubicación en la tabla, Deportivo Cali sigue con la opción viva de clasificarse a los ‘playoffs’ de la Liga Águila II 2018, pero el primer escalón de cinco retos que se le avecinan es el clásico vallecaucano 283 de este jueves (6:00 p.m.) frente al América, al que debe vencer para mantener vigente su ilusión.

Los 20 puntos que tiene el Cali lo encasillan décimo, a 2 de Santa Fe, que es octavo, misma diferencia con Nacional. Lo que quiere decir que si ganan los verdiblancos y los dos mencionados pierden, de nuevo el equipo vallecaucano entrará al selecto listado, en el que no ha podido consolidarse.



Con varias bajas por lesiones de hombres clave en su funcionamiento, se suma que el zaguero central Ezequiel Palomeque se acumuló en tarjetas amarillas. Ello permitirá el regreso de Danny Rosero y la continuidad de Juan Sebastián Quintero.



Pese a que Didier Delgado lleva dos semanas en su regreso a los entrenamientos, el técnico Pelusso todavía no pensaría en incluirlo como inicialista, aunque lo considere su jugador más rápido y desequilibrante por las bandas, precisamente una de las mejores alternativas de ataque del uruguayo.



El sueño de los aficionados verdes es volver a ver a su escuadra en la producción de los primeros partidos. Uno de los jugadores en deuda es Nicolás Benedetti, quien en pasados juegos ante América se ha destacado con fútbol y goles.



De igual forma, el argentino ‘Pepe’ Sand ha entrado en un bache anotador y no volvió a hacerse presente en las redes contrarias. Todo coincidió con el bajón colectivo que experimenta el Cali, pero el clásico es otra historia y los tres puntos valen oro para ambos rivales.

América: ‘vencer o morir’

América visitará este jueves (6:00 p.m.) al Deportivo Cali en Palmaseca, en el clásico vallecaucano número 283, devaluado por las malas campañas de ambos equipos, que los tiene por fuera de los ocho en la Liga Águila II-2018.



Lamentablemente los últimos enfrentamientos entre los equipos históricos de la región han sido en medio de actuaciones que no corresponden a su altura, y lo coyuntural es que se miden en momentos en que el que más perjudicado si se presentara un triunfo verdiblanco es el conjunto que dirige Fernando ‘Pecoso’ Castro.



El elenco escarlata no puede perder, pues al quedarse con 17 puntos y darse victorias de los equipos que aparecen más arriba, prácticamente le diría adiós al sueño de estar entre los primeros ocho. Si bien todavía restan 15 puntos por disputar, no ganarle al Cali supondrá un efecto negativo al interior del grupo. De allí que la consigna es ‘vencer o morir’.



Por lo realizado en los entrenamientos, serían cuatro los cambios rojos para el clásico: Héctor Quiñones por Pablo Armero (suspendido por acumulación de amarillas), Diego Herner por Danilo Arboleda, Daniel Buitrago por Alejandro Bernal (padece fatiga muscular) y Yesus Cabrera por Jefferson Cuero.



Los recuperadores Avimiled Rivas y Jonny Mosquera tendrán que multiplicarse para bloquear el mediocampo azucarero, aunque conociendo a ‘Pecoso’ se sabe que les pide a todos sus jugadores que sean muy solidarios para evitar que les lleguen con superioridad numérica.



Castro dijo al final del encuentro ante el Medellín que “cinco jugadores estuvieron por debajo del nivel” y sin dar nombres, con las variantes posicionales ha quedado claro. Aparentemente es una formación ofensiva, con varios hombres para generar buen juego, pero todo dependerá de su rendimiento real y su parte mental, porque, sin duda, la derrota en casa contra el Medellín afectó considerablemente el ánimo del plantel.



Hay expectativa por ver durante más minutos al creativo antioqueño Daniel Buitrago, quien en 10 minutos cuando ingresó en el segundo tiempo el pasado domingo fue clave para marcar el único tanto de los ‘diablos’ ante el ‘Poderoso’.

Alineaciones probables:

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Juan Sebastián Quintero, Danny Rosero, Darwin Andrade; Kevin Balanta, Andrés Pérez, Kevin Velasco, Nicolás Benedetti, John Édison Mosquera y José Sand.



América: Carlos Bejarano; Jonathan Pérez, Diego Herner, Pedro Franco, Héctor Quiñones; Avimiled Rivas, Jonny Mosquera, Cristian Dájome, Daniel Buitrago, Yesus Cabrera; y Fernando Aristeguieta. D.T.: Fernando ‘Pecoso’ Castro



MARCO ANTONIO GARCÉS

Corresponsal Futbolred

Cali