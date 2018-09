Millonarios va por la reivindicación en la Liga, visita al Bucaramanga

Este sábado Millonarios viajó a Santander para enfrentar a Bucaramanga por la fecha 12 de la Liga II-2018. El entrenador del azul capitalino, Miguel Ángel Russo, habló sobre las novedades del plantel para el encuentro a las 8:00 p.m, en el Estadio Alfonso Lopez.

Matías de Los Santos viene y mañana decido si juega o no juega, por lo menos ya está entrenando, él y Roberto Ovelar ya están a la par con los otros FACEBOOK

TWITTER

El entrenador aseguró previo al encuentro, "Cada partido que jugamos, entramos en una recta final en la que el margen de error es mínimo y todo depende de nosotros. Matías de Los Santos viene y mañana decido si juega o no juega, por lo menos ya está entrenando, él y Roberto Ovelar ya están a la par con los otros, solo queda John Duque y vamos a ver como está cuando volvamos", comentó.



Russo dijo sobre el crucial partido del martes contra Santa Fe: "Manejamos todo dentro de la misma nómina, algunas cosas preservamos pensando en el partido del martes, César Carrillo no puede jugar, entonces buscaremos la mejor forma".



Finalmente, se le cuestionó sobre si el equipo se está preparando para el importante partido del próximo martes, por Copa Suramericana, frente a su rival de patio, Santa Fe, a lo que respondió que: "No hemos trabajado nada de cara al martes, nosotros pensamos primero en Bucaramanga, es más importante para Millonarios hoy".

Bucaramanga está al filo del grupo de los ocho

Atlético Bucaramanga recibe a Millonarios y busca ratificarse dentro del grupo de los ocho mejores de la liga II – 2018. El conjunto leopardo que ha presentado buen rendimiento en las últimas cinco jornadas, espera vencer a uno de sus rivales directos en la lucha por la clasificación a la segunda fase del campeonato.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana, permitieron probar algunas variantes tácticas buscando una mayor solidez y presencia ofensiva en el último cuarto de cancha. Se espera un equipo con tenencia de balón y seguridad defensiva.

El grupo ha hecho un buen trabajo, esperamos que se mantenga un buen rendimiento y podamos conseguir los tres puntos que necesitamos FACEBOOK

TWITTER

“Tenemos que obtener los tres puntos frente a un rival que siempre busca ganar, debemos estar concentrados, jugar con la posesión del balón y por sobre todo, tener poder resolutivo en el frente de ataque. El grupo ha hecho un buen trabajo, esperamos que se mantenga un buen rendimiento y podamos conseguir los tres puntos que necesitamos”, expresó el estratega leopardo Flabio Torres.



Ahora bien, el sector defensivo ha tenido que soportar diversas variantes en pocos días, primero la expulsión de Jeison Palacios, después, la lesión de Henry Pernía y la molestia muscular de Dairín González, en este orden de ideas, se espera que debute con el equipo leopardo el defensa Jeison Quiñones.



“Tenemos que buscar mantener el arco en cero, es nuestra responsabilidad y nos hemos preparado para que en este partido juguemos de la mejor forma y ganemos que es lo que estamos necesitando. Ahora que estamos dentro de los ocho mejores de vemos mantenernos allí”, manifestó el portero de Atlético Bucaramanga James Aguirre.



De otra parte, al parecer retornaría a la formación el volante santandereano Sherman Cárdenas, quien será el encargado de conducir el equipo desde la mitad de la cancha hacia una nueva victoria.

Alineaciones probables

Millonarios: Wuilker Faríñez; Andrés Román, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Omar Bertel; Juan Guillermo Domínguez, César Carrillo, Christian Marrugo; Gabriel Hauche, Óscar Barreto, Ayron del Valle.

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Marlon Torres, Jeison Quiñones, Marvin Vallecilla, Gabriel Gómez, Brayan Rovira, Cesar Quintero, Johan Caballero, Sherman Cárdenas y Michael Rangel.

D.T.: Oscar Serrano.









FUTBOLRED





JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.