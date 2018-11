Bucaramanga se juega el cupo a las semifinales: recibe al Medellín

Atlético Bucaramanga recibe a Deportivo Independiente Medellín en el compromiso de vuelta por los cuartos de final de la liga II – 2018. El onceno leopardo buscará remontar el marcador adverso de tres por cero, sufrido en el partido de ida en el Atanasio Girardot de Medellín.

No bajaremos los brazos aún, no sin pelear y dejar todo por estos colores 💛💚 🏟️ Estadio Alfonso López

🆚 @DIM_Oficial

⏱️ 6:00 pm

📆 Sábado 17 de noviembre#TuPasionNuestraMision ⚽🐆#SiempreLeopardo 💛💚 pic.twitter.com/xW098jwqYi — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) 16 de noviembre de 2018

Solo dos sesiones de entrenamiento se realizaron en las que el objetivo principal fue recuperar anímicamente al onceno leopardo, que aún se encuentra sorprendido por tan inaceptable resultado. Para este sábado, se busca un equipo sólido en defensa, pero sobre todo con poder resolutivo en el último cuarto de cancha.

“Ahora lo que queda es pasar la página e intentar hacer un buen partido que nos permita seguir el camino de la disputa por el ingreso a la semifinal. Tenemos que hacer respetar nuestra casa y saldremos con la meta de lograr la victoria”, expresó el delantero leopardo Michael Rangel.



Ahora bien, al parecer el equipo titular tendría lagunas novedades en las que estaría desde el primer minuto el delantero santandereano Sergio Romero, quien sustituiría a Johan Caballero por disposición técnica, así como el retorno a la nómina de convocados del volante Cesar Quintero, quien se recuperó de lesión. Por el momento, se espera un módulo táctico ofensivo, pero con absolutas precauciones en defensa.

“Siempre he trabajado con todo el profesionalismo, me encuentro listo para actuar si así lo determina el cuerpo técnico. Tenemos un reto muy grande y es ganar la serie, algo que no es fácil, pero con talento, concentración y efectividad se puede lograr”, afirmó el delantero leopardo Sergio Romero.



De otra parte, Atlético Bucaramanga buscará la victoria para sumar tres puntos más en la tabla de la reclasificación y seguir en la disputa por un cupo a la copa suramericana del año 2019. En este orden de ideas, se espera una victoria y la presencia masiva de la afición leoparda en las graderías del estadio Alfonso López.

Medellín, a cerrar la serie para jugar las 'semis'

Independiente Medellín visitará el sábado a las 6:00 p.m. al Atlético Bucaramanga por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Águila 2018-II. El cuadro poderoso tiene ventaja en la serie pues en la ida ganó 3-0.



Octavio Zambrano, entrenador del Medellín, indicó que la primera media hora de juego va a ser crucial. “Los primeros 30 minutos van a ser importantes porque vamos a marcar el ritmo de lo que va a ser el resto del partido. Si hacemos las cosas bien, podemos manejar el partido y disfrutarlo. Si no lo hacemos, nos podemos meter en problemas y eso hay que tenerlo claro desde el inicio”.



Zambrano también comentó que tirarse atrás no está en los planes del Medellín porque no es el estilo que han implantado. “No nos vamos a tirar debajo del arco ni mucho menos porque ese no es nuestro estilo, no hacemos eso y este partido no será diferente”.

El ecuatoriano explicó que el esfuerzo ha sido la clave durante la levantada del equipo. “Los jugadores han entendido que si se le pone esfuerzo a algo, van a ser recompensado. La reclasificación es un ejemplo de eso. Llegamos a sacar a Nacional a del primer lugar y eso es importantísimo para nosotros porque conseguimos el cupo a Libertadores por nuestros propios términos. Es un logro de los jugadores y ese tipo de logros fortalecen”.



El delantero Juan Fernando Caicedo será baja por su problema en la rodilla. El reemplazante saldrá entre Leonardo Castro o Jean Carlos Blanco. “Leonardo viene falto de ritmo y no entra en la velocidad del equipo que viene de un trajín de tantos partidos jugados y él viene de una para considerable. Hay que manejarlo bien y puede ser Leo u otro jugador que reemplace a Caicedo”.



El ganador de la llave esta llave se medirá ante Independiente Santa Fe o Deportes Tolima. El equipo pijao ganó la ida en Bogotá 1-2.

Alineaciones probables

Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Marlon Torres, Jeison Quiñones, Marvín Vallecilla, Brayan Rovira, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas, Sergio Romero y Michael Rangel.

D.T.(e): Oscar Serrano.



Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Sebastián Macías, William Parra, Larry Angulo, Brayan Castrillón, Andrés Ricaurte, Jean Carlos Blanco o Leonardo Castro y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.







JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga







SIMÓN GÓMEZ CÓRDOBA

Para EL TIEMPO

Medellín