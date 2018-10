Bucaramanga, a mantener el cupo en los ocho; recibe a Envigado

Atlético Bucaramanga recibe a Envigado por la fecha catorce de la liga I – 2018. El equipo leopardo que no contará con el volante panameño Gabriel Gómez, buscará obtener los tres puntos para ratificarse dentro del grupo de los ocho.

Las prácticas realizadas durante la semana evidenciaron que se busca un equipo seguro en fase defensiva y con salida constante de sus laterales y volantes extremos, para sumarse en fase ofensiva y de esta forma, generar opciones de gol sobre la portería adversaria.



“Tenemos que jugar muy bien y lograr los tres puntos. Envigado es un equipo de jugadores jóvenes que juegan rápido y con una buena condición física. Hay que tener la pelota y lograr convertir sobre la portería adversaria. Necesitamos los tres puntos para permanecer dentro del grupo de los ocho, por eso saldremos a ganar”, expresó el volante santandereano Sherman Cárdenas.



Ahora bien, el conjunto leopardo no contará con el volante panameño Gabriel “el gavilán” Gómez quien cumplirá fecha de sanción en la jornada 14. Al parecer, retornaría a la formación titular el volante leopardo Jhon Pérez como conductor del conjunto auriverde.

“Siempre trabajo fuerte para ganarme un espacio en el equipo titular. Tenemos una misión y es ganar, eso lo podemos lograr pues contamos con jugadores de buen pie y la idea es conseguir la victoria para estar más cerca de la clasificación dentro del grupo de los ocho”, afirmó el volante Jhon Pérez.



Así pues, Atlético Bucaramanga que se encuentra en la quinta posición de la tabla con 23 puntos, espera sumar tres más y seguir con la racha victoriosa que lo acompaña desde hace cuatro jornadas.

Lara quiere pasar de largo en la Liga con Envigado

La llegada de Eduardo Lara al conjunto anaranjado trajo consigo no sólo una nueva forma de jugar sino que también le permitió al equipo obtener resultados positivos.



Desde que Eduardo Lara asumió la dirección técnica de Envigado, el equipo antioqueño venció 1-2 a Alianza Petrolera y 1-0 a Jaguares. Como dato curioso, cuando Juan Carlos Ramírez estaba como técnico interino, y con Lara en la tribuna, los envigadeños empataron 1-1 con América de Cali.



Los últimos siete puntos le permitieron a los ‘naranjas’ escalar del penúltimo puesto a la casilla 16, con 13 puntos, a ocho de Atlético Nacional, octavo en la tabla de posiciones.

“Las dos últimas victorias nos han puesto a soñar de nuevo con alcanzar el grupo de los ocho y pasar a las semifinales de la Liga II”, manifestó el volante Duván Vergara, a quien precisamente le tocó ver estos partidos desde la tribuna porque estaba sancionado.



Manifestó que es muy estresante ver a su equipo desde la gradería, pero que ahora que tiene la oportunidad de volver a jugar con sus compañeros espera aportar al equipo para que siga por la misma senda ganadora.



“El partido contra Bucaramanga no será fácil, ellos quieren los tres puntos para meterse al grupo de los ocho, nosotros vamos con la idea de traernos así sea uno. Creemos que si seguimos así podemos aspirar a la clasificación”, argumentó Vergara.



Finalmente, señaló que el técnico Lara les ha dicho que frente a Bucaramanga jueguen ordenados, y aprovechando la velocidad de los atacantes. “La idea es esperar al rival cuando no tengamos la pelota, no correr como locos detrás de ellos. En cuanto al momento de producir jugadas ofensivas el técnico Lara nos dice que aprovechemos la velocidad que tenemos para sorprender al rival”, concluyó Vergara.



La única novedad en la nómina titular será la ausencia del volante Juan Alberto Mosquera, quien se perderá este compromiso por acumulación de tarjetas amarillas. En su lugar estará entones Duván Vergara. El resto del plantel será el mismo que actuó en la fecha anterior.

Alineación probable:

Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Marlon Torres, Jeison Quiñones, Marvin Vallecilla, Brayan Rovira, Cesar Quintero, Jhon Pérez, Johan Caballero, Sherman Cárdenas y Michael Rangel.

D.T.( e): Robert Villamizar.



Envigado: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Luis Rodríguez, Camilo Mancilla y Nicolás Giraldo; Iván Rojas y Neyder Moreno; Duván Vergara y Alexis Zapata; Iván Angulo y Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Eduardo Lara.







JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado.