Cali, a todo o nada para continuar con vida: visita al Bucaramanga

Atlético Bucaramanga recibe la visita del Deportivo Cali en compromiso por la fecha 19 de la liga II – 2018. El onceno leopardo tendrá que sumar para ratificarse dentro del grupo de los ocho, mientras que el conjunto azucarero buscará la victoria para seguir con aspiraciones de clasificar.

Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana permitieron un trabajo por líneas, enfatizando en la seguridad que se debe tener en la zona defensiva, la tenencia de balón en el medio campo y la efectividad en el frente de ataque.

Tenemos el compromiso de obtener los tres puntos en nuestra casa, por esto buscaremos un partido que se juegue desde la tenencia del balón FACEBOOK

TWITTER

“Tenemos el compromiso de obtener los tres puntos en nuestra casa, por esto buscaremos un partido que se juegue desde la tenencia del balón y con una propuesta que nos permita tener volumen ofensivo y ganar el partido”, afirmó el profesor Oscar Serrano.



Ahora bien, el conjunto leopardo tendrá el regreso de los volantes Cesar Quintero y Johan Caballero y el lateral Harold Gómez, en la nómina de convocados tras superar inconvenientes de tipo físico y suspensión respectivamente, de esta manera, se espera que el cuerpo técnico pueda disponer de la totalidad de la plantilla para el crucial partido.



“Me encuentro en óptimas condiciones para jugar, si el cuerpo técnico así lo decide. Tenemos que jugarnos todo en este partido frente a un rival que se hace fuerte y al igual que nosotros necesita el resultado. Vamos por un triunfo que nos permita estar en el grupo de los ocho”, afirmó el jugador leopardo Johan Caballero.



Así pues, Atlético Bucaramanga que busca un cupo a torneo internacional por la vía de la reclasificación, tendrá que obtener los tres puntos para ratificarse en el grupo de los ocho y poder seguir en la disputa de una casilla en la copa sudamericana del año 2019.

Deportivo Cali mantiene la oportunidad de clasificar a los cuartos de Liga

Sin más alternativa que un triunfo para continuar con vida en el objetivo de llegar a los ‘play offs’, Deportivo Cali visita este sábado (6:00 p.m.) por la fecha 18 de la Liga Águila II-2018 a un Bucaramanga que atraviesa un dulce momento en el torneo.



Llegar a 29 puntos como tarea inmediata es el deseo y la obligación en el cuadro verdiblanco, no le sirve nada más. De esa forma también pasaría el trago amargo de su eliminación en cuartos de final de la Copa Suramericana a manos de Santa Fe, revés que su hinchada todavía no olvida.



Entre las variantes para el compromiso en el Estadio Alfonso López estaría la presencia de Juan Sebastián Quintero por Ezequiel Palomeque, la aparición de Christian Rivera por Kevin Balanta y se mantiene la inquietud de John Édison Mosquera –que está en bajo nivel- o en su lugar irá el juvenil Kevin Balanta, autor de dos goles frente a Jaguares en el último encuentro.



También está en duda el lateral izquierdo Darwin Andrade por una molestia, y si no puede actuar lo reemplazaría Jeison Angulo. Por su parte, Macnelly Torres está a la espera de la decisión del técnico Gerardo Pelusso, aunque apenas está retomando su forma física.



El volante Nicolás Benedetti, que debe mejorar su rendimiento futbolístico, dijo que “es un partido muy importante para nosotros, queremos ganar y dar un paso que nos acerque a la clasificación, sabemos lo importante que es el partido y trataremos de darle la victoria a la hinchada, y obviamente para que nosotros estemos bien”.

Bucaramanga es un equipo fuerte, que de local se hace difícil, pero confiamos en el trabajo que venimos haciendo, tenemos que ganar, la obligación es sacar los tres puntos. FACEBOOK

TWITTER

Del rival de este sábado afirmó que: “Bucaramanga es un equipo fuerte, que de local se hace difícil, pero confiamos en el trabajo que venimos haciendo, tenemos que ganar, la obligación es sacar los tres puntos. Hay mucha esperanza, queremos ganar los dos partidos que quedan para asegurarnos la clasificación, nos aferramos al trabajo y a Dios, esperemos que las cosas salgan de la mejor manera”.



El plantel azucarero sabe que debe volver a su esencia, pero al frente tiene un adversario que solventa su poder en el mediocampo y ataque, con una poderosa trilogía que conforman John Pérez, Sherman Cárdenas y Michael Rangel. En la semana se repitió que las faltas al borde del área están prohibidas, para no darle al conjunto ‘leopardo’ la posibilidad de utilizar una de sus fortalezas: el tiro libre. n



Por la mente de los jugadores no pasa una derrota, porque se desataría una tormenta, incluso se menciona que el mismo Pelusso tomaría la determinación de dar un paso al costado.

Alineaciones probables

Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Marlon Torres, Jeison Quiñones, Fabio Rodríguez, Brayan Rovira, Gabriel Gómez, Cesar Quintero, Sherman Cárdenas, Johan Caballero y Michael Rangel.

D.T.(e): Robert Villamizar.



Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Juan Sebastián Quintero, Darwin Andrade (Jeison Angulo); Andrés Pérez, Christian Rivera, Nicolás Benedetti, Didier Delgado, John Édison Mosquera (Kevin Velasco); y José Sand.

D.T.: Gerardo Pelusso







JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.





MARCO ANTONIO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali En twitter: @marquitosgarces