América busca otro triunfo en la Liga, visita al Bucaramanga 

Atlético Bucaramanga recibe la visita de América de Cali en compromiso por la novena fecha de la liga II – 2018. El equipo leopardo llega fortalecido después de obtener un par de victorias frente a Patriotas y Atlético Nacional.



La ultima práctica fútbol realizada por el equipo leopardo, dejo ver el ambiente de optimismo y motivación que respira por estos días la institución santandereana, al parecer, el retorno de Flabio Torres al equipo auriverde ha permitido dar un nuevo rumbo que ha favorecido al grupo de jugadores y cuerpo técnico.

Tendremos que planificar un partido inteligente con dos características, la tenencia de balón y el poder resolutivo en el último cuarto de cancha FACEBOOK

TWITTER

“Hemos comenzado muy bien, el grupo de jugadores ha asimilado las ideas que se quieren implementar y eso nos tiene satisfechos, pero no conformes. Tendremos que planificar un partido inteligente con dos características, la tenencia de balón y el poder resolutivo en el último cuarto de cancha”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Flabio Torres.



Ahora bien, las sesiones de entrenamiento realizadas a su retorno de Medellín, permitieron el repaso de las ideas tácticas que quiere implementar el estratega Torres, básicamente, seguridad defensiva, tenencia de balón en la parte media y sobre todo efectividad y acompañamiento en el frente de ataque. Los anteriores elementos se buscarán ver reflejados durante el partido con América.



“Muy contentos por este momento positivo, sabemos que no hemos ganado nada y el compromiso ahora es mayor. Tenemos que jugar de la mejor forma, siempre como delantero busco anotar para mi equipo y espero con América poder estar en el marcador y lo más importante conseguir la victoria y los tres puntos”, afirmó el delantero leopardo Michael Rangel.



De otra parte, hay que recordar que Atlético Bucaramanga sumó un nuevo jugador a su plantilla que disputa la liga II – 2018, se trata del jugador Yuber Asprilla, delantero extremo que ha militado en equipos tales como Equidad, Alianza Petrolera, Millonarios, entre otros.

me he sumado a prácticas y espero estar a punto muy pronto para aportar mi fútbol al equipo FACEBOOK

TWITTER

“Estamos listos para afrontar el reto con Atlético Bucaramanga, me he sumado a prácticas y espero estar a punto muy pronto para aportar mi fútbol al equipo y poder contribuir a obtener buenos resultados que nos permitan clasificar dentro de los ocho”, expresó el delantero leopardo Yuber Asprilla.



En este orden de ideas, se espera que la afición santandereana acompañe de forma masiva al equipo leopardo, en procura de una victoria que le permita alcanzar un lugar dentro de los ocho mejores de la tabla de posiciones.

América va por otros tres puntos, ahora como visitante

Aunque es muy corto el tiempo que lleva Fernando ‘Pecoso’ Castro al frente de la dirección técnica, la mejoría en materia de resultados que ha tenido América de Cali en la Liga Águila II-2018 es evidente, y esta tarde (6:00 p.m.) en el Estadio Alfonso López deberá ratificarlo ante un Bucaramanga que viene de sorprender a Nacional en Medellín.



Vale la pena recordar que antes de Castro la producción escarlata era de 6 puntos de 21 disputados y bajo la orientación del manizaleño suma 4 de 6, ilusionándose con la posibilidad de estar entre los ocho, teniendo en cuenta que en la agenda está inicialmente Bucaramanga, pero después tendrá al frente rivales que no cumplen buenas campañas como Pasto (de local), Envigado (por fuera), Huila (de local), Chicó (de visitante) y es una buena oportunidad para escalar en la tabla.



En la novena fecha el cuadro escarlata no tendría mayores novedades respecto a la formación inicialista que derrotó 2-1 a Jaguares, excepto la probable de Larry Vásquez por Carlos Lizarazo para hacer línea de tres y tener mayor contención en una zona en la que los ‘leopardos’ cuentan con jugadores de mucho talento como Sherman Cárdenas y John Pérez. De allí para adelante estarían de nuevo Yesus Cabrera, Jefferson Cuero y Cristian Dájome.



Será un enfrentamiento entre un local que aparece en el puesto 11 con 11 puntos, y como se espera, saldrá a imponer condiciones para ascender en la tabla, y un visitante que es 13 con 9 y tras unas jornadas angustiosas de a poco se motiva para estar en la fiesta de fin de año.



En esa recuperación de terreno de los rojos hay un jugador que empieza a despertar para aportar la cuota goleadora que tanto le hacía falta: Cristian Dájome. El volante o delantero bogotano ha marcado de forma consecutiva en las dos últimas jornadas: el segundo tanto en el empate 2-2 contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja y convirtió el de la victoria 2-1 sobre Jaguares en el Pascual Guerrero, en momentos en que el cuadro felino hacía mejor las cosas.



En el pasado reciente era uno de los hombres más criticados por la afición y el pasado miércoles, cuando fue relevado, los abonados que entraron al estadio sanfernandino lo despidieron con aplausos. Una acción que motiva al protagonista para seguir adelante.

Al final del compromiso ante Jaguares, Dájome afirmó: “Primero, darle la gloria y la honra a Dios, se vuelve a marcar y qué más que dándole este triunfo al equipo, que ya nos lo merecíamos porque veníamos sufriendo mucho, en algunos partidos jugando bien y en otros mal, pero merecíamos ganar y gracias a Dios por fin vamos saliendo de esa mala racha que traíamos. Es un triunfo importante y más si el fin de semana volvemos a ganar en Bucaramanga, hay que ir a buscar el partido”.



En cuanto a la diferencias que han experimentado con ‘Pecoso’ dijo que: “El profe ha implementado el proceso que siempre maneja para que el equipo funcione y creo que ha sido importante, no creo que haya sido mental sino la pasión que él le mete, su disciplina y carácter, todo eso nos lo ha plasmado a todos los jugadores, ojalá Dios quiera las cosas sigan saliendo”.

El objetivo nuestro es entrar entre los ocho, es más de unirnos como grupo, que no es algo mental sino futbolístico FACEBOOK

TWITTER

Sobre su ubicación como hombre en punta en reemplazo del venezolano Fernando Aristeguieta: “Me sentí muy diferente en la parte ofensiva, hace rato no jugaba allí, es una posición que conozco y creo que se notó, hice un gol, estuve cerca de meter otros dos y lo importante es que se gana. El objetivo nuestro es entrar entre los ocho, es más de unirnos como grupo, que no es algo mental sino futbolístico”.



Acerca de la ausencia de Aristeguieta en los dos partidos de la presente semana: “Fernando es un jugador muy importante en el equipo, pero creo que con los que están en este momento podemos sacar adelante los resultados”.



De otro lado, ‘Pecoso’ Castro y los directivos decidieron que inscribirán a Juan Camilo Meza para el resto del semestre, en reemplazo de Ánderson Zapata. El jugador de 20 años de edad había militado con Castro en el Bucaramanga. De igual forma, el volante Daniel Buitrago recibió el ‘transfer’ y queda disponible para debutar el sábado 15 de septiembre frente al Pasto en Cali.

Alineaciones probables

Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Marlon Torres, Dairín González, Marvin Vallecilla, Gabriel Gómez, Brayan Rovira, Cesar Quintero, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Michael Rangel.

D.T.: Oscar Serrano.



América: Carlos Bejarano; Jonathan Pérez, Danilo Arboleda, Pedro Franco, Pablo Armero; Alejandro Bernal, Avimiled Rivas, Larry Vásquez, Jefferson Cuero, Yesus Cabrera; y Cristian Dájome.

D.T.: Fernando ‘Pecoso’ Castro.





JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucarmanga



MARCO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali