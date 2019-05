América quiere seguir con vida: debe vencer a Unión en el Pascual

Para América de Cali solo hay una consigna en los tres partidos que le faltan en el cuadrangular A: Debe enfrentarlos como una final adelantada -si quiere llegar a disputar el título de la Liga Águila I-2019-, y esperar que entre Millonarios y Pasto se sigan quitando opciones. El primero lo disputará este miércoles (8:00 p.m.) ante el Unión Magdalena en el Pascual Guerrero.

Por ello, para comenzar debe vencer nuevamente al Unión Magdalena, esta vez en el escenario sanfernandino, y hacer fuerza para que el sábado Millonarios y Pasto salgan en tablas del Estadio El Campín, porque no es menos cierto que necesita de la ayuda de terceros para seguir soñando, y una de las condiciones es que albiazules y nariñenses no sumen de a tres en lo que falta del campeonato.



Los pocos entrenamientos realizados hasta mitad de semana indican que no habrá cambios en la formación titular, apenas entendible porque con ese mismo grupo el cuadro rojo tuvo una mejoría futbolística en Santa Marta.



Otro factor que tienen claro los jugadores es que aparte del triunfo lo fundamental será aprovechar las opciones de gol y aumentar la diferencia en ese ítem, que al final del cuadrangular puede ser clave en un momento determinado si hay igualdad de puntos con un equipo adversario.



La mañana de este martes el plantel trabajó en un gimnasio del sur de la ciudad y atendió a los medios de comunicación. El mensaje general es que no se mira por encima de hombro al Unión Magdalena, pese a que viene con una gran baja como la de su goleador, Ricardo Márquez, quien se lesionó en la fecha pasada y queda por fuera de actividad en el presente semestre.



Las matemáticas no engañan, esperando un resultado, ya la clasificación no corresponde a nosotros. Hay que jugar igual a como lo hicimos las dos veces en Santa Marta, jugarle con carácter y personalidad, tomando la posesión del balón, hemos tenidos dos encuentros con ellos muy buenos, esperamos que aquí sea igual o mejor y que el hincha se vaya contento ara su casa”.



Marlon Torres, defensa central escarlata que recibió siete puntos de sutura en la ceja izquierda, se mostró optimista sobre lo que puede dejar el compromiso este miércoles: “Unión no ha ganado ni un partido, si nosotros volvemos a triunfar esto se aprieta más y los rivales que tienen más puntos que nosotros se van a poner a pensar en no dar ventajas, ganando este partido va a ser clave para seguir con la ilusión tanto nosotros como el hincha”.



También reveló que Jerson González le ha permitido soltarse más: “Estamos contentos con el profe porque nos ha mucha confianza al jugar, al expresar nuestro fútbol, contra Unión nos dijo: ‘jueguen, diviértanse, disfruten y verán que así sacamos el partido adelante’ y así lo hicimos. En la parte de arriba ya estamos haciendo los goles y eso es importante porque nos va a ayudar en la motivación. Este será un partido fundamental en el que necesitamos marcar una buena cantidad de tantos, porque en un futuro puede ser que el clasificado se resuelva por ese tema”.



En tanto, Jerson González manifestó que “esperemos con la ayuda de Dios que en estos tres partidos que nos quedan podamos sumar de a tres y otros resultados que se pueden dar, pero las cosas son claras, mientras uno tiene la esperanza de seguir luchando la vamos a conservar. Lo más importante es pensar en nosotros, Unión es un equipo muy difícil y bien trabajado que no ha contado con suerte. Eran 12 de 12, ya empezamos con los primeros tres en Santa Marta, vienen dos partidos en nuestra casa y esperamos seguir dando los pasos para llegar a Bogotá con mucha opción de ganar y poder estar en la final, la actitud y mentalidad positiva están al 100%”.

Unión buscará complicar al América

Sin su máximo referente en el gol, luego de lesión que dejó a Ricardo Márquez fuera de lo que queda del torneo y con la única opción de sumar para aminorar el mal momento que le deja ser el único equipo que aun no suma en los cuadrangulares; Unión Magdalena visita este miércoles al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.



Harold Rivera, vive en estas últimas horas con la encrucijada de si pone en el once titular a Rugery Blanco o Andrés Cortabarria, quienes han tenido minutos durante lo corrido de esta temporada, pero no han terminado de convencer al tolimense, el cual en su sistema de juego solo cabe un delantero.



Ambos delanteros tienen potencia, habilidad y han tenido minutos en el campo; sin embargo Rugery blanco, parece ser el más opcionado para remplazar a Márquez, pues de las variantes con las que cuenta Rivera, este ha sido el que ha sumado más minutos e inclusive marcado en dos oportunidades, uno en el empate ante Huila 1-1 en la fecha dos y en el triunfo ante Bucaramanga 1-0 en la fecha 19.



Por su parte el otro opcionado, Andrés Cortabarria, sólo ha marcado un tanto y fue en Copa Águila, por lo que quizás no sea de los predilectos del técnico Rivera.



El quipo samario juega contra la historia, los resultados y las estadísticas, pues aun no ha podido marcarle un tanto al América en lo que va de la Liga Aguila I-2019; el equipo samario acumula cinco derrotas seguidas ante el ‘Escarlata’ en Primera A.



Asimismo Unión Magdalena ha acertado a puerta solo seis remates en los Cuadrangulares del Apertura 2019; la mitad o menos que cualquier otro equipo.



Los malos resultados no parecen ser el dolor de cabeza de la directiva uniorista que muestra su respaldo a Rivera. Luis Eduardo Méndez, presidente del Unión Magdalena, declaró que en sus pensamientos no contempla la posibilidad de licenciar al director técnico Harold Rivera ante la eliminación del equipo en Copa hace dos semanas, además de no tener ninguna opción en el cuadrangular jugadas tan solo tres fechas.

“Lo que se ha hecho, se ha hecho bien, logramos entrar entre los ocho mejores de la Liga, eso es algo que nadie apostaba”, manifestó el dirigente.



El partido en el que Unión Magdalena hará su segunda salida de visitante, será a partir de las 8:00 de la noche en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Alineaciones probables:

América: Carlos Bejarano; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Cristian Flórez; Carlos José Sierra, Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera, Luis Sánchez, Johnnier Viveros; Fernando Aristeguieta. D.T.: Jerson González.



Unión Magdalena: César Giraldo, Cristhian Subero, Edisson Restrepo, Fernando Battiste, Brayan Correa, Abel Aguilar, Jojhan Valencia, Uvaldo Luna, David Ferreira, Juan Pereira y Rugery Blanco.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali



Roger Urieles

Para EL TIEMPO

​Santa Marta