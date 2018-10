América busca un nuevo triunfo en la Liga, recibe a Rionegro Águilas

Después de la derrota del América 1-0 frente al Cali en Palmaseca, los de Fernando Castro ven muy difícil poder clasificar a los cuartos de final de la Liga. El más optimista es el técnico para enfrentar este domingo (4:00 p.m.) a Rionegro Águilas en el Pascual Guerrero no lo pueden descartar.

Pero, siendo realistas, los resultados no lo avalan y futbolísticamente el plantel ha mostrado su irregularidad jornada tras jornada, especialmente ante rivales que no venían con buena figuración.



Teniendo en cuenta la desazón que existe en la afición escarlata por la inminente eliminación para los cuartos, los directivos decidieron que únicamente se habilitarán las tribunas de occidental y sur, aunque no se espera una afluencia.



Por lo hecho en los últimos días de la semana, ‘Pecoso’ Castro solo tendría dos variantes en su formación titular: Pablo Armero regresa como lateral izquierdo por el lesionado Héctor Quiñones Gustavo Carvajal por Jonny Mosquera.



El volante Avimiled Mosquera hizo una autocrítica prácticamente aceptó que el equipo ya no tiene ninguna opción: “América juega bien, crea las opciones, pero entramos en una racha de no concretar, es cuestión de revisar cada uno de nosotros qué es lo que estamos haciendo, no hablo para rendirme pero sí para pensar en cosas distintas. No le echo la culpa a nadie. Obviamente somos un grupo y siempre queremos hacer las cosas de la mejor manera, infortunadamente no se nos están dando, hay que ser realista, terminar bien y no con los brazos abajo”.



Rionegro Águilas, por su parte, si bien se encuentra en la zona de clasificación, en la que ocupa el octavo puesto, con 25 puntos, viene de caer en condición de local frente a Atlético Nacional y una nueva derrota estaría comprometiendo seriamente su paso a los 'playoffs'.



A falta de cuatro fechas para el final del todos contra todos, el equipo antioqueño está obligado a sumar una victoria que le de tranquilidad para el desenlace del campeonato. El equipo dirigido por Jorge Luis Bernal, saldrá al campo de juego con la ausencia del defensor Hanyer Mosquera, quien fue expulsado en la jornada anterior.

Alineaciones probables

América: Carlos Bejarano; Jonathan Pérez, Diego Herner, Pedro Franco, Pablo Armero; Avimiled Rivas, Gustavo Carvajal, Cristian Dájome, Daniel Buitrago, Yesus Cabrera; y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Fernando ‘Pecoso’ Castro



Rionegro Águilas: Lucero Álvarez, Jhonny Vásquez, Fernei David Ibargüen, Carlos Ramírez, Álvaro Angulo, Camilo Ayala, Diego Giraldo, Leandro Velázquez, Freddy Hinestroza, Mauricio Gómez y Roque Caballero.

D.T.: Jorge Luis Bernal.





Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

Twitter: @marquitosgarcés