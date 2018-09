América, por el camino de la recuperación; enfrenta a Deportivo Pasto

Fernando ‘Pecoso’ Castro es poco amigo de mover su equipo cuando viene de ganar, pero en el objetivo de buscar mayor ataque con América de Cali este sábado (6:00 p.m.) en el Pascual Guerrero ante el Deportivo Pasto, por la décima fecha de la Liga Águila II-2018, incluiría como titular al delantero venezolano Fernando Aristeguieta y dejar en el banco al volante Larry Vásquez.

Así lo dejó ver en la práctica matutina del viernes, la definitiva antes de la concentración del cuadro rojo. Aristeguieta reemplazará en el once inicialista a Larry Vásquez, que en Bucaramanga había hecho línea de tres en contención con Avimiled Rivas y Alejandro Bernal. De esa forma, Yesus Cabrera, Cristian Dájome y Jefferson Cuero serán los volantes adelantados y dispuestos a sumarse al jugador ‘patriota, que regresó luego de ser convocado a la Selección de su país para dos amistosos de Fecha Fifa ante Colombia y Panamá, sin actuar.



En octubre habrá de nuevo amistosos de fecha Fifa y partidos clave de Liga Águila II, por lo que América le solicitará al técnico de Venezuela, Rafael Dudamel, que no tenga en cuenta al jugador, máxime cuando Salomón Rondón ha sido el atacante fijo.



Doce puntos, 7 de ellos conseguidos con ‘Pecoso’, tienen al elenco vallecaucano en el puesto 11, apenas a 2 del octavo, Independiente Santa Fe. La recuperación en cuanto a cifras y funcionamiento en las tres últimas fechas es evidente y el compromiso ante los nariñenses es tomado como la gran posibilidad de meterse entre los ocho primeros del torneo, o en su defecto, quedar muy cerca del objetivo, teniendo en cuenta que este mes le esperan rival cómodos como Envigado (por fuera), Atlético Huila (de local) y Boyacá Chicó (de visitante).



Para el encuentro sabatino ante un Pasto que ocupa la casilla 18 con 6 unidades, que no puede contar con Juan Sebastián Villota por acumulación de amarillas y haría cinco cambios en su formación, la ‘Mecha’ espera continuar con su evolución futbolística. En estos días el técnico Castro subió en redes sociales un video para invitar a los aficionados al Pascual y la boletería ha tenido buen movimiento, por lo que se esperan mínimo 10.000 espectadores. Los precios van desde $14.000 hasta $63.000.

Hernán Lisi y la difícil tarea de ganar como visitante en el Pascual

Este sábado en la tarde, después de las seis, el Deportivo Pasto se enfrenta en el estadio Pascual Guerrero al América de Cali, onceno que desde el momento de asumir las riendas Fernando Castro ha empezado a sumar puntos y el conjunto nariñense aún no ha podido conseguir los resultados positivos para alejarse del descenso, el tema preocupante en todos los estamentos sociales de la ciudad.



La primera baja que tendrá el onceno de Hernán Lisi, por la sanción de una fecha que cumplirá por contar con cinco tarjetas amarillas durante la Liga, obligando al estratega a hacer el cambio respectivo, teniendo como alternativa a John Hernández.



El partido del sábado será de vital importancia para los intereses del equipo nariñense, teniendo a su espalda el respiro de Huila y Boyacá Chico, quienes se aproximan y este hecho mantiene en vilo a los aficionados y prensa deportiva, que reclama de los jugadores un accionar positivo para terminar con la angustia.



Hernán Lisi, el técnico argentino al servicio del Pasto, ha manifestado que el cotejo es “muy importante para sumar”, para lo cual podría repetir una alineación con formación de 1-4-5-1, agrupando varios jugadores en el medio campo, para tratar de esperar a los americanos, deseosos de seguir sumando en casa.



El Deportivo Pasto sale este viernes muy temprano y en la tarde, ha dispuesto el cuerpo técnico adelantar una práctica de entrenamiento, con el propósito de finiquitar la disposición de los jugadores en el terreno de juego.

Alineaciones probables

América: Carlos Bejarano; Jonathan Pérez, Danilo Arboleda, Pedro Franco, Pablo Armero; Alejandro Bernal, Avimiled Rivas, Jefferson Cuero, Yesus Cabrera, Cristian Dájome; y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Fernando Castro.



Pasto: Nahuel Losada, Arnol Palacios, José Ortiz, José Julián de la Cuesta, Mairon Quiñonez, Gilberto García, John Hernández, Armando Vargas, Brayan Lucumi, Darío Rodríguez y Brayan Fernández.

D.T.: Hernán Lisi





Hora: 6:00 p.m. (Transmite Canal RCN)

Estadio: Pascual Guerrero

Capacidad: 38.000 aficionados





Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces





Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto