América y Once Caldas se citan este domingo en el Pascual Guerrero 

Once Caldas, por un nuevo triunfo en la Liga visitará al América

Después de caer en la final de la Copa Colombia ante Nacional, el Once Caldas decidió quedarse en Medellín, con la idea de preparar el partido de la fecha 18 de la Liga contra América, equipo al que quiere sorprender en el estadio Pascual Guerrero.



Los manizaleños mostraron su nostalgia por el título perdido frente a los antioqueños, sin embargo, para el técnico Hubert Botherd la lucha continua, por ello se concentra en el campeonato, en procura de mantenerse como protagonista del mismo.



El entrenador espera que sus jugadores vuelvan a ser laboriosos y se hagan a la posesión de la pelota frente al ‘escarlata’, dada la intención de alcanzar un nuevo triunfo que los acerque a un torneo internacional para el 2019.

El dolor de no conseguir el objetivo, de ver que estuvo muy cerca y saber que podíamos, hay que hacer el duelo, no extenderlo demasiado, FACEBOOK

TWITTER

“El dolor de no conseguir el objetivo, de ver que estuvo muy cerca y saber que podíamos, hay que hacer el duelo, no extenderlo demasiado, ya acabó y ahora a diseñar lo que se viene e ir a Cali con la mejor energía para seguir sumando”, dijo Botherd.



Los cafeteros no podrán contar con David Lemos, quien presenta una inestabilidad de rodilla y su lugar en la delantera seguramente lo ocupará Johan Carbonero que acompañará a César Amaya y a Ricardo Steer.



Hubert reconoce el desgaste de sus dirigidos, pero estos no registran inconvenientes que les evite competir, así se presagia que se sostiene la nómina principal, aunque el cartagenero es reservado, podría cambiar de opinión y rotar a algunos de sus futbolistas.



Los caldenses con 32 puntos en la tabla de posiciones viajaron el sábado en la tarde hacia la capital del Valle del Cauca.

Alineaciones probables



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; César Amaya, Johan Carbonero y Ricardo Steer.

D.T.: Hubert Bodhert.









RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA