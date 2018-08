Caliente partido en el Pascual: América recibe a Atlético Nacional

Juegue donde jueguen, en las últimas décadas América y Nacional han protagonizado un clásico en el fútbol colombiano. Este sábado se medirán en duelo de necesitados en el Estadio Pascual Guerrero, a las 5:30 p.m. por el canal Wins Sports, por la quinta fecha de la Liga en Colombia, en medio de la incertidumbre y rendimientos bajos que los tienen por ahora por fuera de los ocho primeros.

El equipo local trabajó toda la semana pensando, primero en Leones, al que le ganó 2-0 en el juego de ida de los octavos de final de Copa Colombia, pero la presión más grande la tiene frente a los verdolagas, ante quienes espera se le abra definitivamente el arco y empiece a bajar el déficit de gol que lo acompañado en las primeras cuatro jornadas, con apenas un tanto convertido a Leones.



Las prácticas de fútbol en Cascajal se enfocaron precisamente en marcas individuales en defensa, evitando que el rival llegue solo al arco de Neto Volpi, y en la definición, con sus volantes de segunda línea y el venezolano Fernando Aristeguieta haciendo remates desde todos los ángulos. Afortunadamente el atacante ‘patriota’ marcó dos veces ante Leones por Copa Colombia -aunque desperdició un penal- y eso le puede servir para que esté menos ansioso en el encuentro del sábado.



La novedad posicional es que Yesus Cabrera jugará por el centro del mediocampo y no por la banda izquierda, donde se ha visto que pierde protagonismo. Así podrá llegar de frente para hacer más volumen en la zaga nacionalista con ‘El Colorado’.

#LigaÁguila2018II| Conoce el horario de apertura de puertas y otras disposiciones para el partido frente a Atlético Nacional. 📋 https://t.co/frzGE2tFxI#MásUnidosQueSiempre 🔴🔴 — América de Cali (@AmericadeCali) 17 de agosto de 2018

Si bien todos saben que Nacional no ha encontrado el nivel ideal, nadie desconoce la calidad de su plantilla -en la que aparecen hombres rápidos, habilidosos y con poder de definición-, y que en cualquier momento va a tomar aire para volver a ser protagonista del torneo. Por ello se tomarán las precauciones respectivas y arriba toda la concentración del caso para concretar en el pórtico de Fernando Monetti.



El ingreso al Pascual Guerrero podría mejorar ostensiblemente, ya que un grupo de hinchas escarlatas se comprometió en las redes sociales con dejar el veto y acompañar a su equipo. O sea que la fiesta deportiva podría trasladarse a unas graderías con buena afluencia de público.



Larry Vásquez, volante de los ‘diablos’ que se ha ganado un cupo en la titular en la primera línea al lado de Alejandro Bernal, afirmó que “se ha trabajado durante esta semana en potenciar primeramente lo que somos nosotros, en lo que podemos hacer, cómo podemos plantear el partido, nuestras fortalezas ponerlas a prueba frente a un gran rival. Sabemos lo que es Nacional, lo que representa, Vamos a aprovechar esos espacios que ellos dejen, será un partido intenso, en el que se va a poder jugar, porque cada equipo es fuerte en el ataque, tiene jugadores rápidos y la cancha se presta para una buena exhibición”.

Sobre si ante Nacional se podría ver el real potencial rojo, Vásquez sostuvo: “No sé si este partido vaya a evidenciar eso, porque en cada juego nosotros tratamos de mejorar y de corregir detalles en los cuales hemos fallado, lo que sé es que es muy importante la concentración y debemosponer en función del equipo todo lo que tenemos como jugadores, no solo la capacidad técnica y habilidades, sino también la actitud para jugar, hay que hacerlo con mucha garra, y a medida que vayan los partidos, tenemos que subir el nivel porque el torneo se va poniendo más difícil y América necesita que todos subamos el rendimiento para que el club sea campeón, es un bien común y todos estamos en función de mejorar cada aspecto”.



En cuanto a bajas, el anfitrión no podrá contar durante un mes con el lateral izquierdo Héctor Quiñones, por una lesión de colateral medial de rodilla en el partido ante Patriotas, mientras que Brayan Angulo se despidió de sus compañeros para jugar con el Pafos FC, de Chipre.



La estadística muestra que vallecaucanos y antioqueños han disputado 244 partidos, los rojos han vencido en 84 ocasiones por 85 de Nacional y han igualado en 75. América ha marcado 317 goles, por 311 del verde paisa.

Nacional quiere los tres puntos en el Pascual

Atlético Nacional respiró el miércoles frente a Patriotas por la Copa Águila. Obtuvo una victoria por la mínima y eso le dio un poco de impulso para afrontar lo que sigue en el torneo colombiano. El sábado se medirá en Cali ante el América a las 5:30 p.m. y busca los tres puntos para de una vez por todas levantar cabeza.



Nacional está por encima en la tabla (11) que América por diferencia de gol y una victoria los metería en el selector grupo de los ocho.



Pablo Richetti, asistente técnico de Atlético Nacional admitió que la victoria fue un alivio para el plantel. “Veníamos haciendo buenos partidos y no podíamos ganar y sin hacer nuestro mejor partido logramos los tres puntos. Toca seguir con este envión para ganar el sábado nuevamente”.

📋¡Atención Verdolagas! Estos son nuestros 20 convocados que viajarán a la capital del Valle para el partido por la quinta fecha de la Liga ante América de Cali 💚⚽ #SomosLaPasión pic.twitter.com/QBoP11sdOg — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 17 de agosto de 2018

Los duelos ante el América son clásicos y por esa razón, Nacional saldrá a atacar al rival. “Sabemos de la importancia que tiene tanto para el club como para los hinchas. Saldremos a atacar y a ganar este partido”, dijo Richetti.



Sobre el encuentro, avizoró que el partido será muy duro y entretenido, como todos los clásicos, porque ambos quieren ganar y en especial América que hace rato no vence a Nacional en casa. “Es un rival que va a ser durísimo porque corren todos y con su gente querrán volverle a ganar otra vez a Nacional”.



Nacional solo tendrá una baja forzada y es la de Yerson Candelo por lesión. El exjugador del Cali sigue recuperándose de una molestia en el muslo derecho que sufrió la semana pasada y no será tenido en cuenta. Reinaldo Lenis, que fue titular ante Patriotas no viajará por decisión técnica.



Se destaca la vuelta de Fernando Monetti a los concentrados en liga. El argentino cumplió sus cuarto fechas de sanción y podría ser de la partida. Alexis Henríquez se recuperó de un cuadro viral y volvió a ser tenido en cuenta por el torneo local. Juan Pablo Ramírez vuelve a la convocatoria por decisión técnica.

Alineaciones probables

América: Neto Volpi; Jonathan Pérez, Ánderson Zapata, Danilo Arboleda, Pablo Armero; Alejandro Bernal, Larry Vásquez, Jefferson Cuero, Yesus Cabrera, Cristian Dájome; y Fernando Aristeguieta.

DT: Pedro Felicio Santos.



Atlético Nacional: Fernando Monetti, Helibelton Palacios, Alexis Henríquez, Felipe Aguilar, Deiver Machado, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Aldo Leao Ramírez, Steven Lucumí, Omar Duarte y Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.



Estadio: Pascual Guerrero



Capacidad: 36.000 aficionados



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas)



Asistentes: John A. León (Caldas) y Víctor Wílches (Casanare)







Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces







Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín