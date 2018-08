América vs. Millonarios: duelo de grandes en mal momento

Jerson González será el técnico encargado de América este sábado (6:00 p.m.) cuando reciba por la sexta fecha de la Liga Águila II-2018 a Millonarios en el Pascual Guerrero, otrora un clásico del fútbol colombiano, pero enmarcado hoy en medio de malos resultados de parte y parte.

Por lo visto en los trabajos de la semana, el recordado ex lateral rojo haría tres variantes: Las salidas del lateral izquierdo Armero –por no presentarse al entrenamiento del lunes festivo- para el ingreso del juvenil Andrés Álvarez, la de ex capitán Alejandro Bernal, para dar paso a Avimiled Rivas, y la de Romir Balanta por el improductivo Jefferson Cuero.



En las toldas rojas hay presión por el mal momento del club, pero también la intención de ir por los tres puntos y la motivación de querer ganarle a un histórico que igualmente tiene un presente lleno de incertidumbre, fuera de los ocho, con apenas 6 unidades, 1 más que América, y apenas tres casillas por encima.



El nombre de Fernando ‘Pecoso’ Castro como el eventual próximo estratega sacudió este viernes el ambiente de la plantilla y esperan que se inicie un camino exitoso de la mano del manizaleño. Por ello, Millos debe ser el primer eslabón de dicha recuperación.

“El concepto de lo que está pasando es que siempre tratamos de dar lo mejor en el terreno, pero lamentablemente los resultados no nos están ayudando, pero con trabajo y tratando de revertir esto, jugamos una final con cada equipo que venga al Pascual o por fuera”, afirmó el lateral Jonathan Pérez.



De Millonarios dijo que “es un rival fuerte, pero independientemente de todo estamos viendo nuestras fortalezas, no nos sirve otra cosa que ganar, esa es nuestra mentalidad y vamos a salir a arrollar a Millos. A ellos les gusta el juego directo, van a dejar espacios por las bandas porque sus laterales salen mucho, tratar de poner jugadores rápidos por la banda y poder explotar esa parte”.

Millonarios, con su firme propopósito de seguir sumando

Millonarios visitará este sábado al América de Cali por un nuevo partido en la Liga II-2018. El juego dará inició a las 6:00 p.m. y será válido por la quinta fecha del campeonato.



Dos bajas importantes tendrá Millonarios para este encuentro, pues ni Jhon Duque ni Matías de los Santos viajaron a la capital vallecaucana para este encuentro. En su lugar, Miguel Ángel Russo apostaría por Anier Figueroa en la defensa y Juan Guillermo Domínguez en el mediocampo.

“Estamos buscando que todos estén en la mejor condición. La oportunidad está para todos por las tres competencias porque jugamos seguido”, dijo Miguel Russo.



Sobre el presente del ataque de Millonarios, que el fin de semana pasado no pudo vulnerar al Cali, y a mitad de semana superó a Chicó, el entrenador argentino recalcó sobre sus delanteros que: “Hay veces que los goleadores tocan una vez el balón y hacen gol; hay veces que erran mucho, pero no hay que volverse loco”.



Si bien el ataque es importante para Millonarios, la seguridad defensiva será crucial para contrarrestar un América que buscará salir del mal presente por todo lo alto. Así, Wuilker Faríñez habló del rival.

“Este es un partido para sacarlo adelante aunque digan que ellos están en mal momento siempre es un partido especial. Estudiamos a los rivales porque así sabemos cómo contrarrestar al rival”, dijo el venezolano.



Para este partido, Miguel Russo le volverá a apostar a un ataque que dejó buenos réditos en Copa Suramericana y con Roberto Ovelar, Gabriel Hauche y Ayron del Valle buscará causar peligro en la zaga americana.

Alineaciones probables

América de Cali: Neto Volpi; Jonathan Pérez, Pedro Franco, Danilo Arboleda, Andrés Álvarez; Avimiled Rivas, Larry Vásquez, Romir Balanta, Cristian Dájome, Yesus Cabrera; y Fernando Aristeguieta (6).

DT: (E) Jerson González.



Millonarios: Wuilker Fariñez; Andrés Román, Anier Figueroa, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Cesar Carrillo, Juan Guillermo Domínguez, Christian Marrugo; Ayron del Valle, Roberto Ovelar, Gabriel Hauche.

D.T.: Miguel Russo.



Estadio Pascual Guerrero: Capacidad: 38.000 espectadores.









MARCO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali









FUTBOLRED