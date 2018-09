América va por una nueva victoria contra el colero Atlético Huila

Con la inclusión de Larry Vásquez y Jonny Mosquera como volantes recuperadores, y Jefferson Cuero como media punta, América de Cali recibirá este domingo 5:15 p.m. al Atlético Huila en el Pascual Guerrero, partido cuya importancia radica en que un triunfo del local y resultados adversos de los equipos que lo anteceden (Bucaramanga y Cali), lo pueden ubicar, por primera vez, en la lista de los primeros ocho, tras la fecha 12 de la Liga Águila II-2018.

El cuadro ‘opita’ es último del torneo con 5 puntos, producto de dos empates y un solo triunfo, precisamente el de la fecha pasada, 1-0 sobre Nacional en Neiva, con cabezazo del juvenil Andrés Amaya, en lo que fue la gran sorpresa del fin de semana. No obstante, ‘Pecoso’ les ha dicho a sus dirigidos que jueguen con mucha seriedad para evitar algo parecido.



Por el movimiento de boletería se espera que no menos de 10.000 aficionados acompañen a los escarlatas, teniendo en cuenta que con la buena campaña que adelanta Castro se ha reactivado el interés por acompañarlo en el coliseo sanfernandino.



Alejandro Bernal fue expulsado en Envigado y Avimiled Rivas cumplirá sanción por haber completado cinco tarjetas amarillas, por lo que Vásquez vuelve a la formación titular. El jugador señaló: “Nosotros sabemos que no podemos ceder puntos de locales, los cuatro partidos que nos restan en nuestro estadio nos acercarán y serán muy importantes, contamos con esos puntos y empezamos esta recta final hacia la clasificación”.



¿Al rival de turno lo ven como un equipo irregular o como el que dio el campanazo de alerta con Nacional? “La campaña del Huila sorprende porque había hecho muy buen torneo en el semestre pasado, había estado muy bien, salieron algunos jugadores y el equipo no tuvo la misma regularidad del torneo pasado, pero estamos mirándolo con mucho respeto, venía de no ganar hace mucho tiempo y contra Nacional logró una buena victoria, creo que contra nosotros también tendrán la ilusión de sacar un buen resultado, debemos tomar las precauciones, teniendo en cuenta lo que ellos deben venir a hacer acá, pero más allá de eso tener por encima lo que somos nosotros, nuestras habilidades, lo que el cuerpo técnico desea para el partido, que es sí o sí ganar”.



El Huila tiene características parecidas a Envigado, ¿qué debe hacerse para evitar las afugias del juego pasado? Este partido será diferente, no creo que Huila vaya a venir a atacarnos tanto, eso es lo que esperamos; sin embargo, la contundencia que debamos tener nosotros va a ser importante, la tenencia de la pelota también a va jugar papel importante en la medida en que vayan transcurriendo los minutos. En los últimos partidos en casa hemos podido marcar desde el primer tiempo y así nos ha dado la tranquilidad de seguir por esa senda. Contra el Huila va a ser necesario imponer fútbol y lo que venimos haciendo para que el equipo se consolide, buscar desde el primer tiempo el resultado y los goles”.



Sobre lo que puede aportar junto a Mosquera, en vez de Bernal y Rivas, sostuvo que: “Cada jugador tiene sus características, sus cosas diferentes que le pueda aportar al partido, pero todo en función de lo que el equipo necesita. Podemos tener características diferentes, pero si el equipo requiere de que marquemos, que juguemos en algunos momentos, así lo haremos. Creemos que todos nos preparamos para aportar lo mejor de sí y en este momento esperando lo que decida el profe Fernando creo que el que esté en esa posición va a complementarse con los demás compañeros, porque para eso somos un conjunto”.

Huila va por otro triunfo moral, visita al América

Después de la motivante victoria en la fecha once de la Liga Águila frente al Atlético Nacional, al que superó 1/0 con anotación del juvenil Andrés Amaya, el onceno dirigido por el profesor Dayron Pérez, quiere seguir sumando de a tres y para ello ha realizado durante la semana exigentes jornadas de trabajo, en las que el nuevo timonel ha reiterado fundamentalmente en la tenencia de la pelota, la demarcación constante y la seguridad en el cuarteto de fondo. Claro sin olvidar la efectividad a la hora de pisar predios del pórtico americano.

“He visto toda la semana un equipo muy motivado como producto de la victoria, pero saben los muchachos que no nos podemos quedar ahí. Esto hay que revalidarlo cada ocho días y por ello queremos aplicar en el Pascual todo lo trabajo durante la semana.

América es un gran rival, un equipo con historia y sería muy bonito seguir sumando de a tres. Esperemos que todo salga bien y que al final de la tarde del domingo haya alegría en nuestro camerino. Para ello debemos ser un equipo muy serio desde el primer minuto y no darles ninguna ventaja. Todos los equipos del profesor Castro son difíciles, pero esperemos que podamos contrarrestarlos y que los puntos los posamos sumar. Sería muy bonito” Sostuvo el técnico Dayron Pérez



Aunque el técnico aún maneja la posibilidad de ponerle un socio al volante Harlin Suarez de gran trabajo frente a Nacional, en su función como volante cabeza de área, aun no lo define. Lo anterior pensando en evitar libertades en los hombres que en zona delantera pueda utilizar el profesor Fernando Castro.



Los llamados a ocupar esa posición de doble cinco al lado de Suarez, serian Ronaldo Tavera o el mexicano Daniel Duarte. La anterior es la única duda que durante la semana ha tenido el técnico opita.



Por su parte el volante antioqueño Edward López, también sueña con una victoria en el Pascual, “América es un equipo que tiene jugadores de buen pie, pero creo que van a sentir mucho la ausencia de Bernal y Rivas. Necesitamos estar muy concentrados, estar muy seguros en el fondo y tratar de capitalizar las ventajas que nos den, porque también los hemos analizado y sé que podemos atacarlos. América y es otro grande y sería muy bonito poder sumar como lo hicimos frente a Nacional”. Indicó López que será el extremo por banda izquierda.



Uno que no alcanzó a recuperarse fue el lateral Tomas Maya, que presentó un leve tirón en su pierna izquierda en el juego frente a Patriotas y el departamento médico no lo autorizó para ser parte de la nómina viajera.

Alineaciones probables

América de Cali: Carlos Bejarano, Jonathan Pérez, Danilo Arboleda, Pedro Franco, Pablo Armero; Larry Vásquez, Jonny Mosquera, Cristian Dájome, Yesus Cabrera, Jefferson Cuero; y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Fernando Castro



Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elacio Córdoba, Jean Pestaña, Eddie Segura, Michael López; Harlin Suarez, Ronaldo Tavera; Kevin Salazar, Kevin Agudelo, Edward López; Maximiliano Barreiro.

D.T.: Dayron Pérez.



Hora: 5:15 p.m. (Transmite Canal RCN)



Estadio: Pascual Guerrero



Capacidad: 38.000 aficionados





