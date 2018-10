Cali se aferra a la ilusión de clasificar a los ocho: visita a Alianza

Deportivo Cali visita este domingo (6:00 p.m.) a Alianza Petrolera en juego de la fecha 16 de la Liga II con la necesidad de ganar en Barrancabermeja para seguir en la lucha por ingresar a los ocho mejores de la tabla de posiciones. Sin embargo, la proximidad del partido de cuartos de final de la Copa Suramericana -contra Santa Fe este martes- hace que el azucarero presente una nómina alterna, pues debe hacer rotación pensando en los dos frentes.

Con frecuencia el técnico Gerardo Pelusso ha manifestado que prioriza el torneo continental y consecuente con ello reservará lo mejor de su plantilla para el compromiso del martes en El Campín. Jugadores como Pablo Mina, Jeison Angulo, Kevin Moreno, Déiber Caicedo, Carlos Carbonero y Miguel Ángel Murillo, tendrán la oportunidad de mostrar sus condiciones en un partido que necesitan ganar los verdiblancos.



Los cambios de nombres no implican que se modifique el habitual esquema de dos recuperadores y tres extremos, dejando a Murillo como hombre en punta. Para Carlos Carbonero será fundamental ir ganando minutos para recuperar el nivel futbolístico que se le conoció antes de una delicada lesión.



Alianza no quiere que se le aparezca el fantasma del descenso

El onceno petrolero no atraviesa por su mejor momento del campeonato, pero buscará una nueva victoria para continuar sumando puntos y alejarse de la zona del descenso. Las prácticas realizadas durante la semana evidenciaron un equipo que busca mayor volumen en el frente de ataque, por su puesto, sin descuidar la seguridad en la zona defensiva. Uno de los mayores inconvenientes que han marcado el bajo rendimiento es el desequilibrio en defensa y ataque, pues ha recibido 28 goles y tan solo ha convertido 20.



“Estamos realizando un trabajo desde el cuerpo técnico para ganar mayor seguridad en defensa y poder desde el medio campo elaborar más fútbol, a ver si podemos llegar de forma contundente y eficiente sobre la portería adversaria. Cali es un buen rival que sale a proponer, tenemos que ser cuidadosos y salir por un resultado positivo”, expresó Cesar Torres, director técnico de Alianza Petrolera.



Dos bajas sensibles tendrá el onceno aurinegro: Fredy Flórez y Harold Rivera, por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Alianza Petrolera tiene un rendimiento del 36%, números que no avalan lo hecho hasta el momento en la Liga, pese a que se tiene uno de los goleadores del campeonato, como lo es Cesar Arias con 8 goles, el conjunto aurinegro no encontró su mejor forma y se ha visto relegado a la posición 15 del campeonato.

Alineaciones probables

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Yhormar Hurtado, Carlos Pérez, Luciano Ospina, Cristian Flórez; Leonardo Saldaña, Juan David Ríos, Jorge Suarez; Alex Castro, Roger Torres y Cesar Arias.

D.T.: Cesar Torres.



Deportivo Cali: Pablo Mina; Juan Camilo Angulo, Kevin Moreno, Danny Rosero, Jeison Angulo; Andrés Balanta; Cristian Rivera, Kevin Velasco, Carlos Carbonero, Déiber Caicedo; y Miguel Ángel Murillo.

D.T.: Gerardo Pelusso.



Árbitro: Edwin Trujillo.



Hora: 6:00 p.m.



Estadio: Daniel Villa Zapata.



TV: Win Sports.



Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali





Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja