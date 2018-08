Con un oscuro panorama, América de Cali visita a Alianza Petrolera

Alianza petrolera recibe la visita de América de Cali en compromiso por la fecha siete de la liga II – 2018. El onceno aurinegro se encuentra en la casilla diez del campeonato con nueve puntos, los mismos que Millonarios que son octavos.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana apuntan a tener un equipo sólido en defensa con una propuesta futbolística basada en la tenencia de balón y las transiciones rápidas entre defensa y ataque.

“Tenemos la necesidad de ganar en condición de local y por supuesto que debemos sumar tres puntos para lograr retornar a los ocho mejores del campeonato. El grupo sabe que América es un buen rival, al que debemos jugarle con todo el profesionalismo y ser efectivos en el frente de ataque”, expresó el director técnico de Alianza Petrolera Juan Cruz Real.



Ahora bien, la descompensación entre defesa y ataque es un factor que preocupa a jugadores y cuerpo técnico, pues hasta el momento el onceno petrolero ha recibido 13 tantos, mientras que tan solo ha marcado diez goles, un compromiso aún mayor para defensas y delanteros.

“Tenemos que seguir anotando goles, pues son los que nos permiten ganar los partidos, pero de la misma manera buscamos obtener el cero en nuestro arco, se trabaja durante la semana para que esto suceda, pero abecés no es suficiente. Frente al América no hay que perdonar, se debe ganar de manera sólida y contundente”, afirmó el delantero aurinegro Cesar Arias.



Ahora bien, con respecto a la recuperación de la lesión ocular del portero guatemalteco Ricardo Jerez, manifestó el galeno Jaime Pinzón medico de Alianza Petrolera, que se ha recuperado, pero recomienda no estar en alta competencia para el partico con América de Cali, por el momento el posible titular sería el arquero Pier Grazziani que trabajo durante la semana con el que sería el grupo inicialista.

Alineaciones probables

Alianza Petrolera: Pier Grazziani, Yorman Hurtado, David Valencia, Luciano Ospina, Leonardo Saldaña, Harrison Henao, Juan David Ríos, Roger Torres, Alex Castro, Maicol Balanta y Cesar Arias.

D.T.: Juan Cruz Real.





JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja