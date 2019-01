Inicia el proyecto del 'Pecoso': América visita a Alianza Petrolera

Con diez caras nuevas confirmadas y a falta de concretar tres más, América de Cali debutará este domingo (6:00 p.m.) en la Liga Águila I-2019 en Barrancabermeja frente a Alianza Petrolera, creando una enorme expectativa por lo que puede ser su actuación después de muchos años de altibajos.

os tres partidos realizados por el cuadro escarlata en el Torneo Fox Sports, en el que no pudo llegar a la final, le dejaron al técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro una idea de lo que puede ser el plantel titular, aunque es bien sabido que de local juega más ofensivo, con tres extremos, y de visitante utiliza tres hombres en contención. Ellos serían: Luis Alejandro Paz, Carlos José Sierra y Julián Guevara, todos recientes incorporaciones.



La responsabilidad de llevar el equipo hacia adelante recaerá en Yesus Cabrera y el habilidoso juvenil John Quiñones Saya, mientras que el venezolano Fernando Aristeguieta estará atento a las situaciones de apremio en la zaga aurinegra.



Este viernes en la tarde el grupo tuvo su último entrenamiento, en el cual prácticamente se vislumbró el onceno inicialista. El arquero Carlos Bejarano parece intocable, pese a la resistencia que tiene de la afición tras el torneo amistoso en Bogotá. Atrás seguramente mostrará tres debutantes: el lateral izquierdo Cristian Flórez, el argentino Juan Pablo Segovia y Marlon Torres, que conforman la dupla de centrales.



En cuanto al volante creativo argentino Cristian Marcelo Álvarez, se argumentó que no será de la partida porque se recupera de una faringitis.



Sobre las expectativas en el debut, ‘Pecoso’ Castro dijo “tengo una alineación en mente y espero que este equipo comience ya, porque tuvo la oportunidad de hacerlo en Bogotá. Uno como técnico y el jugador tenemos una responsabilidad de ser profesionales e ir a buscar un resultado positivo a favor de su equipo, nunca he preparado un plantel para irme a defender, mi grupo tiene una forma de jugar y así tiene que ser de local y de visitante”.



“Estamos preparando los últimos detalles de un partido duro, el profesor decidirá el juego que vamos a proponer y manejar el balón cuando lo tengamos, él quiere un trabajo ordenado siempre armando el equipo de atrás hacia adelante”, dijo el barranquillero Carlos José Sierra, que también haría su primera aparición con el cuadro caleño.



El extremo Misael Riascos llegó este sábado de Arabia Saudita para realizar los exámenes médicos, mientras el delantero Jeison Medina es esperado desde España, y deben finiquitar su vinculación al equipo rojo.



Como dato estadístico, América se mantiene invicto ante Alianza Petrolera en primera división, al acumular dos empates como visitante y dos victorias de local.



La dirigencia de Alianza confirmó que la hinchada del elenco vallecaucano tendrá entrada a la tribuna oriental del Estadio Daniel Villa Zapata, donde habitualmente hay buena concurrencia de aficionados rojos.



Por los lados de Alianza Petrolera, el técnico César Torres cuenta con la participación del experimentado lateral izquierdo Farid Díaz, también el volante creativo Luis Fernando Mosquera, que espera reverdecer laureles, mientras el delantero Estéfano Arango regresó del fútbol ecuatoriano pero no fue convocado para el compromiso.

Alianza quiere ganar en casa

Alianza petrolera recibe la visita de América de Cali en el comienzo de la liga I – 2019. El equipo aurinegro tendrá un objetivo claro y es alejarse de la zona del descenso para salvar la categoría y garantizar su permanencia en la liga colombiana.

La pretemporada de Alianza petrolera y una serie de partidos amistosos permitió al cuerpo técnico revalidar algunos conceptos tácticos que se quieren implementar en el estilo de juego del equipo petrolero.



“Hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de jugadores de trayectoria y experiencia que han llegado a sumar en nuestro objetivo de ser protagonistas del campeonato. América es un excelente rival para comenzar el torneo y poder determinar en qué nivel estamos y que cosas hay que mejorar”, expresó el director técnico de Alianza Petrolera Cesar Torres.



Ahora bien, Alianza Petrolera comienza en el último lugar de la tabla del descenso con 46 puntos y tendrá una lucha constante con equipos como Cúcuta, Unión Magdalena y Envigado, por evitar el descenso a la segunda categoría del fútbol colombiano. En este orden de ideas, los jugadores saben que desde el primer minuto tendrán que ir por la victoria.



“Tenemos la obligación de ganar en condición de local, nos hemos preparado de la mejor forma y esperamos que frente al América se haga un buen partido y podamos sumar los tres puntos”, afirmó el delantero aurinegro Cesar Arias.



Así pues, la “máquina amarilla” tendrá que mostrar buen fútbol en el comienzo de la liga y sumar tres puntos de local, para iniciar cumpliendo el objetivo de alejar el descenso para la temporada 2020.

Alineaciones probables:

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Jhormar Hurtado, Jeisson Palacios, Luciano Ospina, Farid Díaz; Harrison Henao, Freddy Flórez (Yéiner Orozco), Luis Fernando Mosquera, Jhon Vásquez, Ronaldo Ariza y César Arias.



América: Carlos Bejarano; Jonathan Pérez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Cristian Flórez; Luis Alejandro Paz, Julián Guevara, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, John Quiñones Saya y Fernando Aristeguieta.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

​Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.