Alianza Petrolera se juega la clasificación enfrentando al Cúcuta

Alianza Petrolera recibe la visita de Cúcuta Deportivo en la fecha 15 de la liga I – 2019. El equipo aurinegro busca la victoria que le permita seguir aspirando y ser uno de los invitados en la fase de cuartos de final del campeonato, sin embargo, al frente tendrá un rival que necesita los tres puntos.

Las practicas realizadas en una semana corta, ya que el equipo aurinegro tuvo participación en mitad de semana por la copa, hicieron énfasis en los diversos movimientos en fase defensiva y ofensiva, buscando siempre hacer superioridad numérica frente a su rival, en las diversas zonas del terreno de juego.



“Hemos planificado un partido desde la presión alta y la recuperación de la pelota ejerciendo superioridad numérica en las zonas donde circule el balón. Cúcuta es un fuerte rival que tiene jugadores que hacen muy dinámico el fútbol, hay que estar atentos y no permitir ventajas”, expresó el director técnico de Alianza Petrolera Cesar Torres.



Ahora bien, la “máquina amarilla” se encuentra en la posición trece con 17 puntos a tres unidades del octavo lugar que es Deportivo Cali con 20. En este orden de ideas, es una necesidad la victoria frente a un rival directo en la lucha por el no descenso y el ingreso al grupo de los ocho mejores de la liga.



“Tenemos el objetivo y la meta de ganar este partido ya que Cúcuta se encuentra disputando las dos tablas con nosotros. Vamos a jugar un partido en el que no hay que dar ventajas y buscar ser efectivos en la parte alta, para encontrar los goles que nos permitan la victoria y los tres puntos”, conceptuó el jugador petrolero Alexis Serna.

Las principales novedades de Alianza Petrolera son el regreso de los defensores Farid Díaz y Carlos Pérez quienes cumplieron fecha de sanción y ya se encuentra habilitados para ser alternativas en el compromiso frente al Cúcuta Deportivo. La ausencia del delantero extremo Estefano Arango será otra baja sensible en la formación aurinegra, el jugador petrolero se recupera de una pequeña lesión, al igual que José Correa quien se repone de un esguince en su tobillo izquierdo.

En Cúcuta tienen claro que se acabaron los ahorros

Los de la frontera saben que se acabó el tiempo para reaccionar y que en Barrancabermeja urge conseguir un buen resultado ya que los 21 puntos alcanzados en la primera parte del campeonato ahora son insuficientes para permanecer en el grupo de los ocho mejores. De los últimos cinco partidos disputados, Cúcuta sólo pudo sumar un punto y fue como local en juego adelantado contra el Medellín. Otra de las preocupaciones que ronda el camerino motilón es que la tabla del promedio se ajustó y apenas cuatro puntos los separan de puestos de descenso directo.



“Hemos planificado con responsabilidad y mucha convicción el juego del domingo, teniendo clara la importancia del momento. La tabla no da más espera y si o si hay que ganar. Respetamos al local, pero creemos que tenemos nómina y fútbol suficiente para plantear un partido que nos permita poner condiciones y quedarnos con los tres puntos. En el grupo lo hemos hablado y nosotros seremos los únicos responsables de sacar esto adelante en el terreno de juego”, explicó el experimentado volante de marca Diego Chica.



Para visitar a Alianza Petrolera el Cúcuta Deportivo alinearía el mismo equipo que perdió por la mínima diferencia contra Millonarios en Bogotá. Lo dirigidos por Sebastián Méndez tienen claro que los barranqueños son rivales directos en las dos tablas y por eso trabajaron durante la semana en el planteamiento de un partido agresivo en marca, con manejo del balón la mayor cantidad del tiempo y efectividad en el ataque generando acciones de riesgo por las bandas con Miranda y Núñez.



“Nosotros sabemos que Barrancabermeja es una plaza complicada por la humedad, pero tenemos que ir a proponer un partido inteligente, que se juegue en terreno contrario y que nos permita controlar el balón para no sufrir mucho desgaste. Llegó la hora de reaccionar y de volver a sumar porque no podemos perder todo lo bueno que se hizo la primera parte del campeonato por un bache”, comentó el lateral derecho James Castro.

Alineaciones probables:

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Jackson Montaño, Luciano Ospina, Jeison Palacios, Farid Díaz, Juan David Ríos, Juan Mancilla, Alexis Serna, Jhon Vásquez, Edwin Torres y Cesar Arias.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; James Castro, Brayner García, Javier López, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrison Mancilla, Jeysen Núñez, Matías Pérez, Luis Miranda; Jonathan Agudelo.



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja



DIEGO CLAVIJO

Para EL TIEMPO

Cúcuta