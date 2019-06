Tolima no le quiere dar vida a Nacional en cuadrangulares

Sentimientos encontrados se sienten al interior del Deportes Tolima, por un lado, alegría por la convocatoria de Álvaro Montero a la Selección Colombia que participará en Copa América, por otro, insatisfacción porque no estará en los dos últimos juegos del grupo B en la semifinal de la Liga y en caso de ganar esta serie en la final donde se buscara la tercera estrella.

Hasta horas del mediodía del viernes se guardaba la esperanza de que se pudiera quedar mínimo para el juego ante Nacional, pero la decisión del técnico Queiroz estaba tomada y el portero guajiro se despedía por este semestre del Vinotinto y Oro.



El arquero que fue fundamental para la obtención de la segunda estrella, dialogó con los medios de comunicación antes de viajar a Bogotá para iniciar la concentración y afirmó lo siguiente “Es algo meritorio porque esto es un reconocimiento a lo que se ha hecho con Tolima, estamos comprometidos con la idea de ser nuevamente campeones y sé que mis compañeros van a alcanzar ese logro, a la Selección voy con gamas de aportar, aprender de mis pares de posición y a aprovechar la oportunidad de estar en Copa América”.



Ante la ausencia de Montero, la responsabilidad de custodiar el arco Pijao, cae en William Cuesta, arquero que ha hecho el proceso con el equipo y paradójicamente la reciente vez que jugó fue el 27 de marzo de este año cuando el Tolima derrotó a Nacional 2-1, fecha que es inicio de un antirecord para el equipo tolimense ya que fue la última ocasión que ganó como local, ya suma 8 ocho partidos, tres de ellos en torneo internacional que no sale victorioso del Manuel Murillo Toro.



Respecto al desafío de ser el arquero titular en un juego decisivo como el de este domingo ante Nacional, Cuesta afirmó “Es una oportunidad bonita que me da el futbol, se lo que representa Álvaro Montero para el equipo, pero he trabajado duro para responder cuando me toque, y bueno es ahora y con el apoyo de mis compañeros vamos a ganar y seguir en camino hacia el objetivo que nos trazamos”.



Para el compromiso frente a Nacional se tendrán variantes en la zona defensiva, específicamente en los laterales, en la última practica se lesionó Nilson Castrillón, su lugar será ocupado por Juan Guillermo Arboleda por el costado derecho, mientras que al otro extremo se dará la posibilidad de ir como titular a Leyvin Balanta en sustitución de Danovis Banguero que viene con fatiga muscular.



En la zona de volantes se plantearía poner desde el arranque al juvenil Jaminton Campaz, jugador que imprime desequilibrio, remate a arco de media distancia y velocidad, en ese orden se enviaría al banco al volante Alex Castro que ha mostrado un bajón en su rendimiento por el desgaste de la seguidilla de partidos.



Tolima llega con seis puntos como líder del grupo B y depende de sus propias acciones para acceder a la final, la eliminación de Copa Suramericana ya quedó atrás y ahora la meta es derrotar al cuadro Verde y llegar a definir contra Cali al cierre de los cuadrangulares, el desgaste físico ya se nota, pero con actitud y ganas los dirigidos por Alberto Gamero siguen con la fe de ir por el título.

Nacional, a lucha de seguir con vida en el grupo

Atlético Nacional visita este domingo desde las 5:30 p.m. al Deportes Tolima, por la quinta fecha del cuadrangular B en la Liga I-2019. Encuentro a disputarse en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Tras ganarle a domicilio al Deportivo Cali, los ‘verdolagas’ mantienen sus ilusiones de ser finalistas y salvar un semestre caótico. En frente estará el conjunto ‘pijao’ que no gana desde que justamente visitara a Nacional en el Atanasio, lleva tres victorias consecutivas sobre los antioqueños y una más le allanará el camino para disputar su tercera estrella.



Dos ‘pagarés’ ha saldado Alejandro Restrepo como entrenador encargado de Nacional. El primero, en Palmira, vencer al Deportivo Cali en un escenario donde los ‘verdes’ de Antioquia hasta el pasado domingo, habían superado una sola vez a los ‘azucareros’. El miércoles, contra Fluminense de Brasil por la Copa Suramericana, ganándole Nacional por primera vez a un equipo de Río de Janeiro en un torneo oficial. Aunque esto no le alcanzó para continuar en carrera por la ‘otra mitad de la gloria’, su equipo mostró otra cara, fue punzante, intenso, agresivo, con esa ‘rebeldía’ y el ‘espíritu amateur’ que espera ser su sello bajo su mando en el equipo.



“Los jugadores han sacado ese espíritu de grandeza por la cual están en este club. Hemos analizado muy bien a Tolima, sacando el tiempo necesario para saber cuáles son sus fortalezas, necesidades y cómo podemos afrontar ese compromiso”, remarcó.



En cuanto a la nómina de convocados, tres regresos se darán para este duelo clave en Ibagué; Alexis Henríquez superó sus molestias físicas al igual que Jeison Steven Lucumí, mientras que Nicolás Hernández hizo trabajos especiales y también está a las órdenes del técnico Restrepo. Ausente estará Juan Pablo Ramírez, quien sufre un cuadro viral desde el viernes y por prevención, prefirieron dejarlo en Medellín.



Brayan Rovira fue uno de los que estuvo en el último partido contra los ‘pijaos’ en su casa. Pese a que Tolima ha sido un equipo que los ha complicado, el volante confía en el buen trabajo de su equipo para imponerse nuevamente como visitante. “Es una final, enmarca muchas situaciones. Nuestra idea es clara, ganar y mantener la ilusión para buscar la clasificación en nuestra casa”, señaló.



“Estas dos victorias (Cali y Fluminense) fueron importantes, seguimos ajustando detalles, no podemos dar ventajas y le apuntamos a una ilusión que sigue intacta”, remarcó Rovira.



Por otro lado, Hayen Palacios sumó minutos el miércoles pasado en la Suramericana y es probable que pueda tener juego desde el inicio. “Todos estamos bien físicamente, esperando la oportunidad, si me tocan unos minutos, espero hacerlo de la mejor manera. Debemos aumentar la confianza, no perder nuestra alegría, eso será importante para seguir mejorando”, sostuvo.



En cuanto al historial, por Liga Nacional y Tolima han disputado 223 partidos. El balance es de 97 triunfos para los ‘verdolagas’ contra 64 de los ‘pijaos’, 62 empates cierran la estadística. 334 goles han marcado los antioqueños contra 274 de los ‘musicales’.

Alineaciones probables

Deportes Tolima: William Cuesta; Juan Guillermo Arboleda, Sergio Mosquera, Julián Quiñones, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Carlos Robles, Larry Vásquez, Luis González, Jaminton Campaz; Marco Pérez.



D.T.: Alberto Gamero.



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Christian Mafla; Sebastián Gómez, Brayan Rovira, Pablo Ceppelini; Jeison Steven Lucumi (Hayen Palacios), Vladimir Hernández, Hernán Barcos.



D.T.: Alejandro Restrepo (e).



Hora: 5:30 p.m.



Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



T.V.: Canal RCN.



Guillermo González

EL TIEMPO - Ibagué



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín