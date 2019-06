Pasto mantiene la fe intacta y va por la final: enfrenta al Unión

Luego del contundente triunfo logrado en Cali al derrotar al América, con fe, el Deportivo Pasto espera que este miércoles en la tarde, pueda conseguir una vez más el tiquete para disputar la gran final del fútbol colombiano, tal como sucedió la primera oportunidad en el 2002 bajo la dirección de Néstor Otero Carvajal.

En esa ocasión perdió la primera estrella contra Medellín, y la que consigue en el 2006 campeonato que nadie creía un resultado adverso para el Deportivo Cali y el conjunto nariñense levantó el trofeo como campeón, en un hecho que aún se comenta, con la dirección técnica de Oscar Héctor Quintabani, luego de que el equipo del sur terminara de último para clasificar y ser el vencedor al final para adornar el escudo con la primera estrella.

Alexis García, devolvió la fe a los aficionados pastusos regados en todo el país, no en las proporciones de otros equipos, para soñar con la segunda estrella y así lo ha dicho el estratega de que “soñamos por un objetivo y ese objetivo está cerca”.



El estratega pastuso, indicó, que “pensar todos los partidos son iguales, no lo son y tendremos que organizar un plan, para tratar de superar al rival, como lo es Magdalena”.



“Hoy la idea es que tenemos un sueño y no hemos dejado de soñar, dejaremos el alma, para darle alegría a la afición”.



El partido contra Unión Magdalena, a jugarse este miércoles a las 3:30 de la tarde en el estadio Municipal de Ipiales, ha despertado gran interés en todos los estamentos sociales, organizando diversas caravanas de distintos lugares de Nariño, para acompañar en el partido decisivo, para soñar con la clasificación, esperando que en la capital de la República, el resultado sea de por lo menos un empate de Millonarios y América y Pasto derrote a Unión Magdalena.



Los directivos han indicado que las puertas del estadio a la una de la tarde, para permitir el ingreso a los aficionados y se estima que habrá un lleno total de aficionados para conseguir el sueño y con ello, volver a un torneo internacional.

Alineación probable



Neto Volpi, Fabián Viáfara, Anier Figueroa, Geisson Perera, Marlon Quiñonez, José Ortiz, Daniel Giraldo, Mariano Vásquez, Jown Cardona, Andrey Estupiñán y Carlos Giraldo.



DT: Alex García.



Hora: 3:30 p.m.



Transmisión: RCN.



Estadio: Ipiales.



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO Pasto