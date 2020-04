¿Habrá fútbol pronto en Colombia? Presidente Duque fue contundente

El regreso del fútbol colombiano sigue siendo una incertidumbre. En medio de la cuarentena nacional, los clubes esperan directrices mientras se proyectan a futuro. Sin embargo, el regreso a las competencias no será pronto.

En entrevista con el 'Canal Caracol', el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que después de la cuarentena no se puede pensar de manera inmediata en la realización de eventos que congreguen masas, y se refirió específicamente al fútbol.



"Nosotros no podemos esperar que después del 27 vamos al estadio. No vamos a volver a fútbol después del 27, no eventos de más de 50 personas ni de 20. Esa interacción sirve para que el virus crezca y se nutra", dijo el mandatario de Colombia. (También le puede interesar: En plena crisis, nuevo intento de 'golpe' al presidente de la Dimayor)

Así las cosas, al final de este periodo de cuarentena los equipos todavía deberán esperar las nuevas directrices del gobierno, para pensar en la reanudación de las competiciones y bajo protocolos específicos.









