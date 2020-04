'Por ahora, es imposible que vuelva el fútbol': Ministro del Deporte

El presidente de Colombia, Iván Duque, y el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, se refirieron sobre la imposibilidad de la realización del campeonato del fútbol colombiano.

Duque admitió que le gusta el fútbol, que es un deporte que le gusta, pero admitió que por ahora no hay torneo, aunque se analizará el protocolo que presentó la Dimayor, algo que confirmó Lucena.





"Nosotros hemos venido evaluando de la mano de Dimayor cómo recuperar el proceso del fútbol, Esto al final se trata de proteger la salud de los deportistas. Es imposible que se puede hacer (reactivar la Liga así sea a puerta cerrada)", dijo Lucena.



Y agregó: "Recibimos un protocolo, que estudiaremos próximamente con la data científica para tomar una decisión posterior a esta emergencia. Por ahora es imposible por el entorno que vuelva el fútbol".



El Ministro del Deporte indicó que "hay países que han tenido el virus antes que Colombia y no han reactivado el fútbol. Nosotros no podemos dar una autorización y que se infecte un jugador y al otro día cancelarlo. Por ahora no habrá fútbol. Analizaremos el protocolo y veremos".



