Presidente Duque cierra la puerta al regreso del fútbol colombiano

El presidente Iván Duque considera que permitir el regreso del fútbol colombiano a puerta cerrada sería “irresponsable”, no obstante el protocolo que presentaron este lunes la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

Duque aseguró que junto a los ministros de Salud, Fernando Ruiz, y Deporte, Ernesto Lucena, han analizado los escenarios de una posible reanudación de los campeonatos y que no ven las condiciones para hacerlo.

“Sería irresponsable decir que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones de garantizar a los jugadores de los más de 20 equipos que van a estar protegidos del coronavirus”, dijo Duque en una entrevista con La FM.



“Por más que la Dimayor diga que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores", agregó el mandatario.



Este lunes, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol entregaron al ministro Lucena un documento de 71 páginas en el que establecen el protocolo que aplicarían para volver a la competencia a puerta cerrada.



"No hay un protocolo hoy funcional para el fútbol, nadie puede jugar fútbol con el tapabocas”, señaló el Presidente. "No he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está totalmente garantizada la salud de los jugadores", agregó.



Cabe recordar que Duque anunció que al menos por 18 meses no sería posible realizar espectáculos con asistencia masiva de público.



Ya el ministro Lucena, en entrevista con EL TIEMPO, había hablado de las dificultades de reanudar la liga en las condiciones actuales, incluso a puerta cerrada.



"Tenemos que trabajar con la Dimayor para salvar el fútbol, pero ante todo está la salud y esto está en manos de los científicos, y no nos vamos a afanar para tomar alguna decisión", dijo Lucena.



"El fútbol es el deporte que nos fascina, pero eso, como lo han dicho las autoridades del fútbol mundial, pasa a un segundo plano. Imagínese arrancar el torneo y se contaminan uno o dos jugadores, ¿qué hacemos? Al otro día nos toca suspender el torneo", agregó.



Los torneos de Dimayor están parados desde el pasado 12 de marzo, cuando se jugó una jornada del torneo de ascenso.



