Presidente del Pereira habla sobre supuesto amaño deportivo

Como ya es conocido por la opinión pública, Óscar Ignacio Martán, presidente del Cortuluá denunció un supuesto amaño en el partido que el Deportivo Pereira le ganó 0-5 a Tigres en Bogotá, resultado que afecta los intereses de ascenso del vallecaucano.

EL TIEMPO conversó en exclusiva con John Omar Candamil, presidente del pereirano y quien defendió la institucionalidad y a sus jugadores. Resaltó que tiene una excelente relación con Martán y que nunca vio atacada la reputación del ‘matecaña’.



“Lo que yo tengo que decir es que Deportivo Pereira como lo ha demostrado y como se ve en el propio juego a nosotros no nos han regalado nada, hemos estado durante los años que llevamos aquí, hemos estado peleando las finales y este año hemos estado en las finales por juego”.



Ante las versiones de los supuestos amaños aclaró que no ve afectada la imagen de los equipos con la aparente llamada de un jugador de Tigres a colegas de los clubes vallecaucano y risaraldense para obtener un mejor beneficio económico, si se lograban resultados que afectaran el ascenso.



“Esto es un tema de jugadores y gracias a Dios aquí no nos han tocado la institucionalidad, ni a Ignacio Martán, ni a John Omar Candamil como presidente del Deportivo Pereira. Mi nómina no es una nómina costosa, yo tengo jugadores que a lo sumo hay uno que se ganara más de 10 millones de pesos y son muy pocos, el resto ganan mucho menos”.



Con lo señalado anteriormente quiso defender a sus deportistas y dice no creer que los mismos ofrecieran dadivas con el objetivo de sellar el ascenso obtenido el sábado.



“Pensar que tres jugadores de nosotros vayan a ofrecer 100 millones de pesos, pues no lo creo porque yo tengo unos jugadores muy serios, muy comprometidos y muy profesionales, eso es lo primero, y lo segundo, un jugador de diez o doce millones de pesos va a ofrecer 100 millones de pesos, cuando los premios los tengo prometidos, los tengo negociados y todavía no los hemos pagado, para mí eso se aleja mucho de la realidad”.



De cara a las sospechas de unas pruebas que existirían defendió el proceso cumplido por los ‘matecañas’.



“Si se tienen las pruebas, pues que se hagan las denuncias respectivas. Lo primero es acercarse a una fiscalía y con las pruebas se pone la denuncia”.



El pereirano ya está estudiando el tema con el área legal a fin de darle el rumbo correcto al escándalo, aunque no quieren llevarlo a instancias innecesarias

“Yo tengo el equipo jurídico, estamos analizando el tema, no queremos ser reactivos, tengo una excelente relación, a mí me parece que Ignacio Martán es un señor, un caballero, pero ante esto debemos asumir una posición defensiva. Él (Martán) no lo ha hecho contra la institución, que quede la claridad, él nunca ha atacado a la institución”.



Si de verdad existiera un soborno en que estuvieran involucrados los atletas, el risaraldense tomaría las medidas necesarias a fin de mantener la institucionalidad

“Tenemos una agremiación que nos rige en Colombia, Dimayor y la misma federación, ahí tenemos unas normas muy claras y tenemos un régimen sansonatorio y nosotros de ninguna forma, ni como club y ante la institucional podemos quedarnos quietos. Por ahora no hay ninguna prueba en contra de esto y si se comprueba tendremos que tomar las acciones correspondientes”.



Pidió que se demuestre que ellos han luchado durante cinco años: “No nos han regalado nada, hemos peleado siempre la tabla, se nos ha ido el ascenso por 10 o 15 segundos y suena ilógico que porque ganamos 5 a 0. ¿Por qué no miraron que ahorita en el mismo semestre le ganamos al mismo equipo por 6 a 0? No hay ninguna situación anormal”, puntualizó.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira