El presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, explotó este jueves contra las recientes decisiones que, considera, lo han afectado de manera injusta, como la sanción a Teófilo Gutiérrez, que le impedirá jugar el clásico contra América del fin de semana.

El boletín de sanciones de Dimayor reportó que Teófilo Gutiérrez es sancionado con dos fechas por provocar a hinchas en la final de la Superliga contra Tolima.



La Comisión de Disciplina explicó que "está plenamente identificado que el señor Teófilo Gutiérrez desplegó una conducta que encuadra en lo dispuesto como provocación al público al finalizar el partido", lo que deja claro que los antecedentes del jugador pesaron en la decisión.

La furia en el Deportivo Cali

Sin embargo, el presidente del Deportivo Cali considera injusta esta decisión y, además, señaló que el club siente una persecución arbitral.



"Estamos indignados con lo que está pasando, la sanción a Teo es indignante. No entendemos de dónde, dizque por incitar a la violencia, el reporte dice que incita porque se toca el escudo. Hay cosas que nos tienen muy molestos. Los dirigentes no están actuando. Están deteriorando la reputación del fútbol y hay persecución contra el Cali, estamos indignados”, dijo el dirigente en Blu Radio.



Caicedo señaló directamente a Imer Machado, instructor técnico de la comisión arbitral. "Sí, no me da miedo, no le debo ni le temo a nadie. Soy imparcial, hago esto por amor, y venimos con el tema arbitral hace rato. No pasa nada. Cometen errores tras errores y no hay acciones. Esta crisis tiene que ver con el tema arbitral", apuntó el dirigente.



Además, en Cali tienen preocupación por el arbitraje para el clásico contra el América, de este sábado, ya que tienen antecedentes negativos con el central Carlos Betancur.



"Ya está determinado, esperemos a ver si imparte justicia, que no nos quiten y que no nos den, el tema de Teo es el que me tiene indignado", agregó.





DEPORTES