Presidente de Win Sports responde a críticas y dudas del canal prémium

Llegó la hora cero. Este lunes se enciende el canal prémium Win Sports+, que transmitirá el fútbol profesional colombiano bajo el sistema pague por ver, aunque será gratuito hasta el 31 de enero. Desde el primero de febrero, los usuarios deberán pagar 29.900 pesos mensuales, un cobro que ha generado rechazo en las redes sociales. Los críticos consideran que es un valor exagerado de acuerdo con la calidad del campeonato local.

En medio de la polémica, EL TIEMPO entrevistó a Jaime Parada, presidente de Win Sports, quien explicó el nuevo modelo y el cobro mensual y se defendió de los ataques.



El lunes se prende Win Sports+, en medio de la fuerte crítica por el cobro. ¿Cómo les ha caído ese rechazo del público?

Respecto a ese movimiento y todo lo que ha pasado en las redes sociales, esto lo venimos estudiando desde hace más de dos años. Sabíamos lo que iba a pasar, que iba a ver una resistencia de la gente por tener que hacer un pago adicional, pero hoy en día se están haciendo ventas, la gente llama mucho a los call centers para preguntar cómo se puede suscribir.



#LoPagaráSuMadre es la tendencia en Twitter. ¿Cree que la gente va a terminar pagando?

Sabemos que hay una reacción de la gente por el cobro. Pero para nosotros lo más importante, y en lo que nos hemos enfocado, es trabajar para tener excelente calidad. Hicimos las inversiones necesarias con tecnología de primera mano, con un canal de absoluta calidad, donde la gente va a percibir una diferencia absoluta respecto a lo que veían en Colombia. Nuestro escenario es de curva ascendente, a largo plazo, y la curva va a ir creciendo día tras días.



Una crítica es que el valor no se equipara con la calidad del fútbol local...

El precio lo veníamos estudiando hace más de dos años y sale del análisis del mercado en la región, de los modelos implementados en el mundo y de un análisis del mercado interno, con empresas que nos dieron el resultado de cuánto estaba dispuesto a pagar la gente. Vimos la competencia con otros canales prémium y así se estableció el precio. 29.900 pesos por más de 50 partidos es más o menos 500 pesos por partido. 100 pesos diarios por ver el entrenamiento número uno del país.



Sí, puede haber estudios que lo demuestren, pero se critica el nivel del fútbol, la infraestructura de los estadios, los escándalos, la crisis de los equipos. ¿Cómo se equilibra esa balanza?

Se equilibra porque para mejorar el producto se necesitan ingresos, y estos ingresos los trae la TV. Las mejores ligas son lo que son gracias a que tienen esos ingresos de la TV. En Win trabajamos para traer más ingresos al fútbol colombiano, esto se debe ver reflejado en mejorar el espectáculo, pero para eso, los equipos tienen que tener medios y recursos para invertir; la gente debe asistir a los estadios, apoyar más, ver la TV, comprar camisetas… porque estos son los recursos de los equipos.

Jaime Parada, presidente de Win Sports. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO



Sin embargo, mucha gente piensa que alguien se está enriqueciendo a costa de los usuarios, se preguntan para dónde va la plata e incluso afirman que se la están robando…

Mire, lo que puedo decir es que en estos dos años y medio hemos trabajado con la Dimayor, y somos conscientes de lo que se debe mejorar, todo en pro de trabajar mancomunadamente por el espectáculo. La Dimayor hace un trabajo, por ejemplo, con las alcaldías para mejorar los escenarios, que no les pertenecen a los equipos. Venimos trabajando porque este es el producto de todos y debe ser de calidad.



Hay quienes defienden que el fútbol es un tema de interés público y debería ser gratuito...

El fútbol es una entidad privada, en ninguna parte el fútbol es gratuito, en los países más importantes la gente que quiere ver fútbol lo paga. No tengo más comentarios sobre eso.



El dueño del Junior, Fuad Char, dice que el canal va a fracasar. ¿Cómo les cayó esa posición?

No me voy a referir sobre Fuad, lo respeto y admiro. Lo que puedo decir es que Win es una plataforma que se ha encargado de traer mas ingresos para el deporte, y doy números: en 2011, el fútbol solo se podía ver por dos operadores, no era abierto a todos los colombianos; en 2011, la Dimayor recibía alrededor de 6.300 millones por concepto de TV. Cuando nace Win, se incrementan los ingresos 7,5 veces; en 2019, la Dimayor recibió $ 113.000 o $ 115.000 millones. Lo que se está haciendo ahora es que, tras dos años de analizar las mejores ligas del mundo, sabemos que el modelo es el del canal prémium, así es como la TV ha podido traer más ingresos al deporte. Además, este modelo se adopta por iniciativa de la Dimayor, que necesitaba ingresos, esto no nace porque Win lo decidió. Este modelo no ha fallado nunca en el mundo, no debería fallar en Colombia.



En ese sentido, ¿cuánto dinero le corresponderá al fútbol colombiano por usuarios suscritos?

Los ingresos que va a recibir la Dimayor, lo hablo en números globales, es que a medida que haya más penetración y más hogares, el fútbol recibe más, es un modelo fijo variable: con más suscriptores, más ingresos. Si tenemos la penetración de Argentina o Chile, del 30 o 33 por ciento, el fútbol pasaría recibir de $ 113.000 a $ 280.000 o $ 290.000 millones.



¿Qué nivel de penetración esperan tener?

Esto es una curva a largo plazo, tenemos unos estimados por las tendencias, creemos que vamos a llegar y va a ir creciendo mes a mes y año a año. (Nota de redacción. En el último informe de EL TIEMPO, se establecieron estos datos: la proyección es que en el primer año alcancen entre el 10 y el 15 por ciento de penetración, es decir, entre 500.000 y 750.000 suscriptores, lo que representaría un incremento en ingresos de los clubes de alrededor del 37 por ciento, unos $ 150.000 millones).



¿Qué es lo diferente que ofrece el canal para que cobre los $ 29.900?

Lo diferente es que es un canal nuevo, con una parrilla de 7 días, 24 horas, un canal exclusivo del fútbol colombiano, con todos los partidos. Compramos los derechos para el Preolímpico de la sub-23, con 15 partidos en total, los de Colombia y los de las fases finales. Así seguiremos trabajando para adquirir más contenidos deportivos relevantes para la audiencia… no solo en vivo, la parrilla tiene 9 programas, 5 con formatos nuevos, con inversión en escenografías, con un nuevo paquete gráfico, tecnología de punta, pantallas táctil, y el máster de producción más moderno de Latinoamérica. Tendremos análisis con los mejores periodistas deportivos, que, a nuestro parecer, están en Win, los de más experiencia y trayectoria, y los sucesores. Serán 24 horas de deporte. Además con noticieros diferentes a los actuales, resúmenes, historia… Win trasmitía a 8 cámaras, ahora, a 13, en todos los partidos, que son los estándares internacionales; en las finales tendremos más de 17 cámaras. Adquirimos un software de análisis en vivo para ver los mapas de calor, recorridos, distancias. Todo esto lo verán en las posproducciones en los programas.

América vs. Junior, última final de la Liga. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Cuándo empieza a cobrarse Win Sports+?

El canal se prende este lunes 20 (mañana), con señal abierta hasta el 31 de enero, lo van a poder disfrutar las dos primeras fechas gratuitamente. Luego tendrán que pagar.



¿Cuántos partidos se trasmitirán?

Todos los de la Liga, 3 del torneo, 4 de la Copa, entre 2 y 4 de la liga turca, fútbol aficionado, la Liga Femenina, 1 o 2 dependiendo del campeonato. Y se acaba el fútbol por TV abierta.



¿Por cuáles operadores?

Claro, Tigo, Directv, Movistar, Emcali y ETB. Ellos pueden hacer el 90 por ciento de la TV paga en el país.



¿Cómo será el tema digital?

Los que no tengan TV por suscripción, podrán disfrutar el canal por la plataforma online, en la cual están los dos canales.



¿Y eso cuánto vale?

$ 34.900.



¿Y los que ya pagaban el canal online de Win?

Se les va a respetar el precio, hasta cuando se les venza la permanencia.



¿Cuánto vale el canal para bares y establecimientos?

$ 100.000 al mes.



¿Qué pasa con el aficionado en el exterior?

Win tiene los derechos en Colombia. Dimayor negocia el tema internacional y no le compete a Win. Por ahora, en el exterior tienen dos opciones, lo van a segur viendo en el canal internacional de RCN y la plataforma de Win Sports online.



¿Qué queda en el básico?

Va a transmitir algunos partidos del fútbol colombiano en vivo, vamos a seguir apostándole al desarrollo de otros deportes relevantes, ciclismo, natación, futsal, automovilismo.



¿Las semanas gratis van a ser claves para convencer a los escépticos?

La gente se va a sorprender cuando vea la calidad de producto que montamos. Queremos que la gente lo vea y disfrute.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET