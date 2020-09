'La deserción de suscriptores fue muy poca': presidente de Win Sports

El fútbol colombiano está de regreso. Este martes vuelve con la Superliga, entre América y Junior, y el fin de semana se jugarán ya los partidos aplazados de la Liga, antes de retomar el campeonato el fin de semana del 19 de septiembre, tal como lo comunicó la Dimayor a los clubes.



Con el retorno del fútbol, también se reactiva el canal Premium Win Sports+, que genera mucho debate entre los usuarios y aficionados que deben pagar para poder ver los partidos, sobre todo ahora que serán a puerta cerrada como medida frente al coronavirus.



El presidente del canal, Jaime Parada, habló con EL TIEMPO sobre la situación del canal tras estos meses sin fútbol. Asegura que la deserción de suscriptores fue muy poca y es optimista de cara a lo que viene con el regreso del campeonato.

¿Qué expectativas tienen de cara a la reanudación del fútbol?

Es una noticia satisfactoria. La verdad es que Win ha venido haciendo esfuerzos muy grandes, de marzo a junio no cobró la suscripción al Canal Premiun, fueron casi 6 meses sin cobrar. Logramos mantener una programación sin tener el producto principal, logramos mantener los puestos de trabajo que se tenían, eso es satisfactorio, que vuelva el entretenimiento por el bien de la gente y los clubes. Es un respiro para toda la industria del fútbol.



(Le puede interesar: Este es el nuevo precio del canal premium con el regreso del FPC)



¿Qué tan golpeado quedó Win con la suspensión del fútbol?

Habíamos hecho inversiones muy grandes para lanzar el canal, durante diciembre, enero y febrero hicimos inversión en tecnología, producción, en incrementar la planta personal en más de 100 personas. Los resultados fueron los esperados el primer mes y llegar a no cobrar bajó sustancialmente los ingresos, afectó notablemente las economías.



Fue muy complejo. Es algo que les pasó a muchas empresas. Arrancábamos un proyecto y no ha sido fácil. Win es un canal que ha estado robusto, donde sorteamos adversidades para seguir adelante en pro de tener un mejor espectáculo. Soy optimista, lo vemos con buenos ojos, hay que recuperar este tiempo, hemos tenido apoyo de los accionistas, de Directv y RCN, para soportar y aguantar todos estos meses de para.

(Lea también: Así le fue en audiencias a Win Sports en medio del coronavirus)



¿Cuál fue el balance de suscripciones cuando arrancaron con el Canal Premium?

La respuesta fue buena, en el primer mes logramos casi 200 mil suscriptores. Apenas se nos notificó la suspensión decidimos no cobrar marzo a los suscriptores y la deserción fue muy poca. Creemos que vamos a arrancar con una buena base”.



Obviamente cambiaron las metas de penetración de usurarios...

Sí, se modificaron.Teníamos metas a diciembre del 2020 y lo que va a ser diciembre del 2020 y 2021 varía. La penetración se construye mes a mes, en septiembre deberíamos ir a un porcentaje que ya no es. Eso hace que el impacto financiero hasta 2026 varíe, pero somos positivos y creemos que vamos a tener buenos resultados porque hay mucho tiempo de para y el fútbol es el principal entretenimiento del país.



¿Cómo fue la negociación con los clubes, que en su momento alegaron incumplimiento en pagos?

Win Sports pagó el ciento por ciento hasta mayo de los derechos. En junio entramos en negociación y se finalizó, las partes quedaron de acuerdo. Estamos esperando la confirmación del campeonato para hacer el desembolso de esos ingresos. Puedo decir que, teniendo seis meses de no fútbol, Win va a entregar a la Dimayor un valor muy cercano a lo entregado el año pasado que fue normal. Son cifras por encima de los 100 mil millones de pesos. No puedo dar detalles del contrato, pero hay montos fijos que se giran a la Dimayor y esos estaban en negociación porque los variables se pagan al ciento por ciento. Con los fijos logramos un acuerdo satisfactorio para las partes.



Los clubes dijeron en su momento que no quisieron cederles a ustedes el primer semestre de 2027 en el contrato, esto para focalizarse en futuras negociaciones. ¿Cómo fue esa negociación?

Nosotros no pedíamos extensión de contrato, esos son detalles de confidencialidad.



¿Qué ofrecen a los televidentes, cuál es la oferta ahora?

La oferta es la misma que nos planteamos a nivel de contenido, programación y calidad. A nivel de precio lo que hicimos fue lanzar un nuevo producto, Win Sports estándar a $20.900 y el HD hasta diciembre tiene promo del 20 por ciento, es decir queda en $23.900.



En las redes sociales, ahora que está por volver el fútbol, la gente sigue quejándose y atacándolos. Dicen que no pagarán. ¿Qué percepción tienen ahora?

La percepción en redes ha sido diferente. El termómetro es algo positivo, la posición ha sido diferente, las personas van asimilando que Win+ es un hecho, una realidad, el modelo fue analizado y pensado con mucha responsabilidad por más de dos años, eso la gente lo asimila.



¿Cree que el regreso del fútbol se demoró, que debió ser antes?

Hubo muchos factores externos para tomar la decisión que se tomó: la situación en la que estaba la Dimayor, la división en la que estaba, el tema del protocolo. Decir si fue mucho o corto tiempo es difícil, la pandemia es algo a lo que no sabíamos cómo reaccionar… Hay otros países que ni arrancaron. Pero sí pienso que acá pudieron haber arrancado antes.

(Lea también: Decisión de Win Sports sobre el pago de su canal premium)



Jugar a puerta cerrada es un plus para ustedes...

Más allá del plus o no, el deporte y el fútbol es mucho más bonito cuando hay tribuna, para nosotros nunca ha sido un sustituto la TV con las asistencias, es un complemento para que el espectáculo sea mejor. Siempre vamos a querer estadios llenos, buen espectáculo, las hinchadas, eso es la esencia. Nos acomodamos a una realidad, una pandemia que no teníamos como controlar.



¿Qué opina del nuevo presidente de la Dimayor?

Siempre hemos tenido buena relación con los presidentes de la Dimayor. Desde una posición honesta, sincera, defendiendo las partes, siempre apuntando a que el fútbol sea el mayor beneficiado de esto. Tenemos buena relación con el expresidente Vélez y con Fernando Jaramillo, estamos trabajando para poder arrancar.





DEPORTES