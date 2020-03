Presidente de Santa Fe explica la razón del sondeo con los hinchas

Independiente Santa Fe sorprendió este martes al publicar en sus redes sociales un sondeo en el que les pregunta a los hinchas si están de acuerdo con la propuesta que les van a hacer a los jugadores de rebajar sus salarios por la crisis que generó la pandemia del covid-19.

Hasta las 8:30 de la mañana, en Twitter, habían votado 13,758 personas y el 62,1 por ciento estaban de acuerdo con la idea del club. Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, le explicó a EL TIEMPO por qué sometió esto a consideración de la fanaticada.

“Nosotros como institución nos sometimos a la Ley 1116 de 2006 (Ley de insolvencia empresarial). Lo que queremos es advertirle a nuestra afición que tenemos problemas delicados para un futuro. Lo que pretendemos es conocer el pensamiento de ellos, si están más pendientes del hoy o si prefieren pensar en lo que viene”, declaró Méndez.



La posición de Acolfutpro

El pasado 20 de marzo, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) emitió un comunicado en el que rechaza la idea de varios clubes de modificar los contratos y rebajar los salarios.



Acolfutpro considera que el Gobierno ya había emitido medidas de protección al empleo, que los sueldos deberían estar incluidos en el presupuesto anual y que igual, durante el periodo de la realización de la Copa América, que se aplazó por el coronavirus, no iban a recibir ingresos y que ahora ese tiempo se utilizará para ajustar la competencia.



Al respecto, Méndez aseguró: “Yo hablo como Santa Fe por ahora, ya veremos qué postura se tomará más adelante con los otros clubes. Lo que dijo la agremiación lo dijo en un momento diferente al que hoy estamos viviendo. Esto minuto a minuto ha venido cambiando, no solo la situación de Santa Fe o del fútbol”.



Varios clubes en el mundo, entre ellos Barcelona y Bayern Múnich, ya negocian con sus plantillas la rebaja de sueldos. “Yo creo que el mundo está colocando los pies en la tierra, sabe que esto que hoy está sucediendo nunca nos lo esperábamos, hoy nos toca hacerle frente. No es el fútbol, es la banca, es el comercio, es la inmobiliaria, todo va a tener que replantearse”, declaró Méndez.



