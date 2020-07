Presidente de Santa Fe pide expulsión de clubes que hoy son disidencia

La noticia conocida este jueves en la noche sobre la iniciativa de 16 clubes de crear una nueva liga en el fútbol colombiano generó el total rechazo del presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, quien considera que estos equipos deben ser expulsados de los torneos internacionales.

“La Federación delega en la Dimayor la organización de los torneos y la Dimayor se rige por la asamblea, y esta por las mayorías. Y si las mayorías no cambian, tienen que ser sancionados y expulsados los equipos que han llevado a la Dimayor a la disidencia de hoy”, dijo Méndez a EL TIEMPO.



“Ellos no son mayoría, son apenas 16. Si creen que pueden crear una nueva liga incluso apartándose de la FCF y la Dimayor, están muy equivocados: las leyes son para cumplirlas y no para inventarlas. Y los únicos que pueden crear las leyes son las instituciones establecidas para ello, que son la Federación, la Conmebol y la Fifa", agregó el presidente cardenal.



Santa Fe ha sido uno de los clubes que han liderado la oposición a la presidencia de Jorge Enrique Vélez. El cuadro cardenal no fue invitado por los clubes que ahora tienen esta iniciativa.



“Siguiendo los estatutos de la FCF, la Dimayor tiene la competencia para organizar ligas y torneos y eso es deber de la asamblea de la Dimayor. Ellos están planteando una nueva liga, una nueva división que debería ser autorizada por la FCF y ella no va a autorizarla porque va en contra de sus propios estatutos y los de la Conmebol. En el los estatutos y regulaciones de la Conmebol se establece que la Dimayor es la que da las licencias a los clubes para participar en partidos y torneos internacionales. Hay otros artículos en los que se establece que los clubes no afiliados no pueden ser programados en partidos contra rivales extranjeros".

EL TIEMPO consultó con dirigentes del grupo del cisma que aseguran que por el peso específico de ellos, van a crear una nueva liga porque mueven más dinero, hinchada, y porque son más atractivos para los torneos locales e internacionales, por eso, dicen, terminarán siendo reconocidos.



