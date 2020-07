'Donde hagan otra liga, Santa Fe aseguraría cupos a copas y títulos'

Eduardo Méndez no está angustiado por la idea de 16 equipos de crear una Liga sin Santa Fe. Considera que la propuesta no tiene pies ni cabeza, que atenta contra los estatutos y está seguro de que no será aceptada. Pero si lo hicieran, opina que beneficiarían a Santa Fe para ir a los torneos internacionales. Mientras tanto prefiere analizar el futuro de la presidencia de la Dimayor y la inminente salida de Jorge Enrique Vélez, tema que sí considera urgente y delicado.

¿Cómo recibió la idea de una nueva Liga?

Me causó sorpresa. Primero salí a comentarles a mis hinchas que no se preocupen, que si los equipos que hoy están por fuera quieren y logran otra Liga, son ellos los que están violando los estatutos de la Federación y la Dimayor.



¿No lo ve posible?

No tiene razón de ser. Quieren traspasar las normas y los estatutos, vulneran los artículos. Además, sabemos que debemos ser concordantes con lo establecido con la Conmebol y la Fifa. Entonces, no tiene pies ni cabeza la propuesta que están haciendo.



¿Por qué plantean esto, qué buscan?

Tienen una inconformidad en la repartición de los dineros que entran a la Dimayor. Hay unos que tienen hinchada grande; otros, pequeña, y dicen que la repartición debe ser diferente. Pueda que tengan razón y puedo compartir el criterio, pero no es el momento.



¿Es una decisión contra Méndez?

No. Contra todos los que estábamos en contra de Jorge Enrique Vélez. Quieren invitar algunos equipos, pero es un paso equivocado en el momento que estamos viviendo. Se están contradiciendo, primero son institucionalistas y ahora están por fuera de la institución.



¿La situación económica de Santa Fe puede influir para que no lo tengan en cuenta?

No. Muchos de ellos también tienen dificultades muy grandes, similares a la de Santa Fe. Hoy estamos en la Ley 1116 que se hizo para garantizar pagos y estabilizar la economía del club y poder cumplir obligaciones. Hasta ahora hemos venido cumpliendo los compromisos adquiridos.



Si prosperara la idea, ¿qué pasaría con Santa Fe?

Mientras haya legalidad, Santa Fe no está afectado en nada. Difícilmente pueden conseguir el aval de la Federación, Dimayor, Conmebol y Fifa, cuando vulneran la normatividad. Y donde eso sucediera, Santa Fe tendría asegurados cupos a copas internacionales y a disputar títulos porque ya nos quedaría un poco más fácil.

¿Si ellos lo invitan a esa otra liga, acepta?

Todos estamos prestos al diálogo, nuestra posición no es radical sino de inconformidad.



¿Ya tiene candidato a la presidencia de la Dimayor?

Quiero que haya 12 candidatos, o 15 o 20 para poder escoger el mejor, que le dé vía libre a todo lo que debe ocurrir en el fútbol.



¿Alguien del fútbol o un empresario?

En el grupo hay discusiones. Unos quieren que sea del fútbol, otros dicen que quien tenga mejor relación con el Gobierno. Hay 3 o 4 posiciones. Yo estoy abierto a escuchar.



¿Si los candidatos son del otro grupo, lo analizarían?

Claro, incluso en algún momento les dijimos que no teníamos ansias de poder ni de presidencia, que nombraran unos aspirantes y opinábamos, pero no se hizo. Sé que hoy hay 4 o 5 candidatos y vamos a escucharlos. En nuestro grupo quiere el doctor Carlos Mario Zuluaga (presidente de Equidad), hablaremos con él y analizaremos, pero eso no significa que los 12 equipos estamos de acuerdo con él.

Dimayor se mantuvo firme. Foto: TOMADA DE TWITTER: @DIMAYOR



¿Qué perfil debe tener?

Esperaremos que se presenten algunos candidatos que den unión.. Para ser presidente de la Dimayor se requiere saber negociar y comercializar, porque la esencia es conseguir plata para que funcione bien, y ser ecuánime con las decisiones que se tomen, así no va a tener problema.



El que llega asume una cantidad de retos…

Alguien me dijo un día: 'si ustedes dejan llegar a Vélez a diciembre, le darían el peor castigo porque mantenerse ahí con todos esos problemas es muy difícil'. El que llegue va a tener retos muy complicados.



Empezando por los derechos de TV…

Ha sido el manejo, la forma como se hicieron esas negociaciones a nivel nacional e internacional. Todo eso perjudicó mucho, no se le dio el manejo y por eso quien llegue tiene un reto muy importante.



Se espera una asamblea candente el próximo viernes...

Depende de cómo lleguemos, no sabemos, pueden pasar muchas cosas.

¿Y en cuanto al fútbol?

Yo no creo que el fútbol en Colombia vaya a iniciar pronto. En marzo dije que por ahí en septiembre y me dijeron loco y negativo. Hoy me dan la razón, y pienso que como está evolucionando la pandemia, con el manejo responsable del gobierno, difícilmente podemos iniciar en septiembre, entonces lo que votemos el viernes no sé en qué cambiaría.



¿Es decir para octubre o para el otro año?

Toca tener dos o tres alternativas para mirar cómo hacer si se da vía libre al inicio del torneo.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET