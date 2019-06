Presidente de Nacional explica contrataciones sin aval de Osorio

Algunos interrogantes dejan las contrataciones confirmadas por Atlético Nacional para la próxima temporada. Sin haberse oficializado el regreso de Juan Carlos Osorio al banco del equipo antioqueño (se anunció este lunes), ya se habían anunciado las incorporaciones del argentino Alberto Facundo ‘Tino’ Costa y el juvenil colombiano Néyder Moreno.

Se podría llegar a pensar que estos fichajes se dieron sin el consentimiento de Osorio, que aunque ya fue anunciado, apenas será presentado el próximo viernes en rueda de prensa, interrogante que contestó el presidente de Nacional, Juan David Pérez.



“Se hicieron porque cuando contratábamos estábamos contando con la continuidad del entrenador anterior, Paulo Autuori y eso estaba definido hace varias semanas”, aseguró Pérez.

Además, el ejecutivo resaltó que a Moreno le venían haciendo un seguimiento desde tiempo atrás y su contratación no fue una novedad. “Néyder Moreno es un jugador que veníamos siguiendo como club hace un par de años”.



Finalmente, el presidente de Nacional afirmó que se debían mover rápido en hacer las contrataciones, pensando en la audiencia que tienen la próxima semana con el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), quien le otorgó medidas cautelares para fichar jugadores mientras se resuelve el caso de Fernando Uribe.



“No podíamos exponernos a que el Tas levante la medida cautelar, que la audiencia es la semana entrante”, concluyó.



Cabe recordar que el problema nace en 2014, cuando Uribe quedó libre al no llegar a un acuerdo salarial con el club. Cortuluá, que debía recibir una cifra por derechos de formación, demandó ante la Federación Colombiana de Fútbol y el fallo le dio la razón: ordenó a Nacional pagar cinco millones de dólares al club vallecaucano. Mientras no pague, no puede contratar jugadores nuevos.



El primer refuerzo para Nacional con el visto bueno del técnico Juan Carlos Osorio, es otro mediocampista, pero este habilidoso, creativo y con reconocimiento nacional. En caso de concretarse la negociación que se ha adelanto, el escogido será Jarlan Barrera, que tras su paso por el Junior campeón en diciembre pasado, se fue al Rosario Central argentino en el que no tuvo ningún suceso.



