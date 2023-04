Este domingo, tras sostener una reunión con respecto al aplazamiento del juego Nacional vs. América, el presidente del equipo antioqueño, Mauricio Navarro, habló con claridad sobre el tema.

"No estamos en capacidad de darle lo mismo a todas las barras, al no estar en capacidad de hacer eso, lo que hicimos fue cortar algo que era un beneficio única y exclusivamente para la barra de Los del Sur", dijo el dirigente.



“Quiero aclarar que el problema que tiene Atlético Nacional no es con su hinchada, es únicamente con la de Los del Sur. Nosotros simplemente les anunciamos que el club debido al déficit económico no aceptaba algunas exigencias", manifestó en la noche del domingo.



Ahora, este lunes, Navarro volvió a hablar al respecto. El dirigente manifestó que el Atanasio Girardot es alquilado y que, si no se los alquilan más, buscarían jugar en estadios fuera de Medellín o, si es el caso, fuera del país.

'Como parias'

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que no prestará el estadio Atanasio Girardot tras los desmanes del domingo. Foto: Cortesía

"Si no tenemos estadio para la Liga, tenemos que buscar un estadio en la ciudad o fuera del país", dijo Navarro en charla con 'Blu radio'



"En Copa Libertadores, si es el caso, tendríamos que estar viajando por Sudamérica, buscando estadio, como parias", añadió.



Luego, consultado sobre los pagos que se le daban a la barra Los del Sur, y que se suspendieron en los últimos días, Navarro manifestó:



"Aquí tiene que haber un diálogo participativo, nosotros no queremos perder once mil hinchas que siguen al equipo, pero de ahí que esto se vuelva un ejercicio obligatorio en el que toca entregar un dinero... no".

