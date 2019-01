Presidente de Nacional aclara el proceso que llevan ante el TAS

El presidente de Atlético Nacional habló sobre el proceso que lleva su club ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), cuando hoy por una demanda perdida, no puede inscribir jugadores y el panorama para lo que viene, la Liga y una nueva participación en la Libertadores, es más que incierto.

“Ha habido mucha impresión. Nacional interpuso el recurso ante el TAS sobre el fallo de la Federación Colombiana de Fútbol. Ese proceso en el TAS se puede demorar entre seis y ocho meses. Como parte de ese proceso debe fijarse una audiencia que puede ser en cualquier momento”, comentó Pérez.

El problema nace en 2014, cuando el atacante Fernando Uribe quedó libre al no llegar a un acuerdo salarial con el club. Cortuluá, que debía recibir una cifra por derechos de formación, demandó ante la Federación Colombiana de Fútbol y el fallo le dio la razón: ordenó a Nacional pagar cinco millones de dólares al club vallecaucano. Mientras no pague, no puede contratar jugadores nuevos.



“Como medida transitoria se aplica la medida cautelar, cuyo único objetivo es que se permita la inscripción de jugadores”, concluyó.



