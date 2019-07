Presidente de Millonarios quiere cambiar el sistema del campeonato

Durante la presentación de los nuevos refuerzos de Millonarios (Hansel Zapata, Cristian Arango, José Luis Moreno y Jefferson Martínez), el presidente del club, Enrique Camacho, reiteró una propuesta para cambiar el sistema del campeonato en la Liga colombiana.

Desde 2002, en Colombia hay dos campeones por año y el descenso se define por el acumulado de las tres últimas temporadas. Según Camacho, ese sistema hace que a veces deban hacer transferencias de jugadores cuando los torneos ya se han comenzado a disputar.



"Los grandes movimientos se dan en agosto y la única manera para que no desarmemos los equipos pues es igualar la forma que se juega en Europa", explicó Camacho.



La idea del presidente azul ya se había presentado en la asamblea en diciembre junto a Cali y Nacional, es que se juegue un solo torneo al año con un solo campeón y con descenso directo.



"En el diseño del campeonato que se aprobó, Millonarios tenía la posición de que eran mejor los grupos y no playoffs, porque en grupos se ve más la jerarquía de un equipo, porque se jugaban tres partidos en casa y económicamente era mucho más ventajoso", dijo Camacho, y agregó: "La propuesta original de Millonarios siempre fue un campeonato a un año, que presentamos con Cali y Nacional, en la que los primeros equipos de la tabla vayan a Libertadores y a Suramericana y los dos últimos desciendan, y que la competencia no sea solamente por llegar al título, sino a instancias internacionales, que es la orientación que hay que darle al fútbol colombiano, que estén disputando partidos y mostrando jugadores internacionalmente".



Camacho dijo que Millonarios aún espera conseguir un par de jugadores. "Estamos buscando un par de jugadores extranjeros para la parte delantera, pero aún seguimos en la búsqueda. Estas alternativas son para ver si encajarían un volante de creación y un centro delantero", dijo.



Además, se refirió a los temas de la posible llegada de Yustin Arboleda y Juan Camilo Salazar y a los ofrecimientos por Matías de los Santos.



"Es cierto que hay interés en Matías de los Santos, Juan Camilo Salazar, Yustin Arboleda y otros jugadores, pero nosotros no nos pronunciamos cuando sea una realidad y nada de eso se ha concretado", indicó.



Camacho declaró que por ahora no existe ninguna oferta concreta por el portero venezolano Wuilker Faríñez. "Él está lesionado, pero ya se está recuperando porque había tenido una distensión muscular. No hay ninguna oferta que estemos discutiendo porque no existe dicha oferta para hacer claridad al respecto", indicó.



