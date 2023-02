La Secretaría de Gobierno de Bogotá ratificó el regreso de la barra de Millonarios Comandos Azules a la tribuna norte del estadio El Campín. La decisión fue tomada después de un plan piloto que comenzó a mediados del año pasado.

Hace varios años, el club bogotano decidió no entregarle más ese espacio a la barra brava y convirtió esas graderías en una tribuna familiar. Ahora, con el anuncio de la Secretaría, Millonarios expresó su preocupación.



Enrique Camacho, presidente de Millonarios, habló con EL TIEMPO de los alcances de la medida que tomó la administración distrital.

Presidente de Millonarios anuncia desaparición de la 'tribuna familiar'

Enrique Camacho, presidente de Millonarios. Foto: Archivo / ETCE



Desde el año pasado estaban haciendo un piloto para volver a poner en norte a la barra brava. Ahora es un hecho que regresa. ¿Cuál es su opinión?



Desde hace seis años y medio esa tribuna se había destinado para fomentar el fútbol en los niños. Por eso era la tribuna más barata del estadio y podían ir dos personas con una boleta, un niño y un adulto. Las barras populares se hacían en la tribuna sur, que por lo general no tenía el aforo completo y en promedio tenían un 70 por ciento de aforo. Sin embargo, se argumentó que era importante que la tribuna sur, como tenía serias divisiones internas entre dos barras y podía haber una posible agresión, que no había ocurrido, debía ser separada y ubicarla en norte para evitar un futuro conflicto. Por esta razón, la tribuna familiar deja de existir.



¿Hablamos de Comandos Azules y Blue Rain? Y con esto, ¿qué significa esta determinación de la Alcaldía?



Es correcto, son esas dos barras. Para mí lo más importante de esto es que, al estar ocupando los extremos del estadio, que es donde el protocolo ha definido que se ubiquen las barras bravas o barras populares, no habría dónde ubicar las barras visitantes, porque las otras tribunas deben ser de carácter general y no con barras de esta naturaleza. Solamente en partidos muy especiales habría que ubicar en una lateral a la barra visitante y Comandos y Blue Rain tendrían que compartir tribuna otra vez. Por un lado, impide los visitantes, pues no hay dónde ubicarlos, y segundo, se pierde una tribuna diseñada por el IDRD para niños, con baños de niños y asientos de niños. Esto es un poco dar una marcha atrás. Un principio básico de convivencia entre aficionados del mismo equipo es que puedan compartir juntas y no tengan que ser separadas.

Facebook Twitter Linkedin

El Secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez (izq.), venía haciendo un plan piloto con las barras. Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá



Con la última ola de violencia de barras, ¿cómo entender que tengan que volver a meter la barra brava al estadio cuando Millonarios ya la había sacado?



Creo que se trata de darles gusto a unas peticiones para tratar de evitar problemas. Pero creo que este puede ser un tema de mucha tensión, que puede desbocarse en cualquier momento, porque a veces el comportamiento no es el adecuado y se traduce rápidamente en violencia, que es lo que está afectando a los estadios.



¿Ustedes como organizadores del espectáculo, están en capacidad de garantizar la seguridad, sabiendo que la Alcaldía dice que no se pueden ver dos fracciones de barras del mismo equipo?



Al haber dos puntos de control, uno en norte y otro en sur, para los accesos y las salidas de estas barras, eso implica que toca mejorar y trabajar en estos puntos en compañía de la Policía, pero eso implica que estamos trabajando en un ambiente de más riesgo.



