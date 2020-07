‘No es un acto de rebelión, sino de reforma’: Enrique Camacho

Aunque desde hace cuatro años un grupo de equipos ‘grandes’ (América, Nacional, Medellín, Millonarios, Cali y Junior) han buscado la manera de cambiar varios aspectos de la Dimayor, la propuesta de una nueva Liga despertó la polémica. Enrique Camacho, presidente de Millonarios, explicó los alcances de esa idea.

¿Qué se pretende con una nueva Liga?



Esta propuesta es más un impulso, una idea de rechazo al resquebrajamiento que tiene el fútbol colombiano. Hay dos grupos con posiciones diferentes y con situaciones a veces irreconciliables. En uno de esos grupos planteamos que debemos volver rápido a la competencia y cambiar la situación. Si es el caso, armar una Liga con los que queremos volver a jugar, aunque sea sin público. No es un acto de rebelión, sino de reforma. El fútbol está desprestigiado y eso lo debemos cambiar.



¿Por qué en esa propuesta no está Santa Fe?



Porque Santa Fe está en el grupo opositor. Como tenemos una diferencia y un ánimo societario que no coincide con lo que expresan los opositores, pues sigamos adelante, pero el que quiera unirse a esta iniciativa, bienvenido, incluso Santa Fe. No se trata de excluir a nadie. Debemos tener una unidad de criterios y comprometernos, y el que no quiera, pues, no nos acompaña.



¿Qué tan viable es la propuesta, desde la normatividad?



No estamos pensando en salir de la institucionalidad. En muchos países, los equipos promovieron cambios y así se lograron. Eso no significa excluir ni hacer algo aparte, sino hacerlo de una manera distinta. Así surgió la Premier League, en la que se unieron unos equipos que querían cambiar. Esto lo lideramos equipos que tenemos trayectoria internacional, muchos hinchas, que necesitamos a los demás equipos, pero que no estamos improvisando.



La repartición de los derechos de TV es otro punto de disputa.



Millonarios siempre ha dicho que los equipos deben ser remunerados de acuerdo con su desempeño, eso en todas partes del mundo es así. Creemos que debe haber un porcentaje igualitario muy importante, 30, 40, 50 por ciento, y luego lo otro por rendimiento y por la capacidad de motivar a las hinchadas, que son las que desarrollan la actividad económica del fútbol.



¿Qué otros puntos de reforma plantean ustedes?



Hay que reformar muchas cosas de forma urgente. Una muy importante, tenemos una liga A y una B, pero no una C. Si tuviéramos una C profesional, en la que incluso equipos grandes tengan filiales que no pueden ascender, pero sí contratar profesionales y promover jóvenes, y que haya ascenso y descenso en la A, la B y la C, solo así repelemos la comodidad de los que están en una Liga que no tiene capacidad de riesgo. Lo otro es que se acabe el promedio: no es posible que equipos que suben lo hagan con algo que hace imposible que sobrevivan.



¿Quién puede ser el candidato que los una de nuevo?



Es un error dar un nombre, pero sí hay un perfil: debe ser una persona con capacidad de manejar diferentes intereses. Debe tener capacidad política y gerencial para sacar adelante estas ideas, y con capacidad negociadora para congregar alrededor de ellas.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

