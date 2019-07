'Los refuerzos son los que pide el cuerpo técnico': Enrique Camacho

Recién está comenzando el campeonato, pero Millonarios ya afronta las primeras críticas, porque el equipo aún no muestra su mejor versión en dos partidos jugados (uno perdido en casa contra Envigado y uno ganado contra Once Caldas, el domingo pasado) y porque hay sectores de la afición que no están de acuerdo con la política de contrataciones hechas para este semestre. El presidente del equipo, Enrique Camacho, habló de todos estos temas con EL TIEMPO. Afirma que los refuerzos que llegaron son los que pidió el cuerpo técnico, y que Jorge Luis Pinto, que rechazó una oferta de la selección de Panamá, está satisfecho con el plantel que tiene. Además, dice que el libro de pases sigue abierto para el club.

¿Cómo le parece el comienzo del campeonato del equipo?

Todavía se están ajustando mucho las líneas, el profesor está definiendo ajustes en la forma de jugar. Hay que esperar que, de acuerdo con su opinión, vaya avanzando lo que él quiere que trabaje el equipo en este campeonato.

La oferta de Panamá para el profesor Pinto, y que él dijera que lo estaba pensando, fue interpretada en algunos sectores de prensa y de la afición como una presión del entrenador para que le trajeran refuerzos. ¿Qué opina de esa lectura?

Lectura equivocada. El profesor Pinto recibió una llamada a su celular, me lo comentó, simplemente lo llamaron y los atendió, se sintió honrado como cualquiera si lo buscan como técnico de selección. Les dijo que no estaba interesado y que su compromiso era con Millonarios. Solo fue una llamada espontánea que le hicieron.



También ha hecho carrera entre los hinchas y la prensa que Millonarios no se reforzó como debería...

Bueno, esos son los comentarios de siempre. Todos los campeonatos siempre me hacen esa pregunta. Naturalmente, entre ellos hay diferentes ideas de los jugadores que quisieran para Millonarios. Es importante tener en cuenta que los refuerzos son los que pide el cuerpo técnico, sobre eso responde el equipo: esos cinco jugadores que trajimos, Chicho Arango, Martínez, Zapata, Moreno y Balanta, todos el cuerpo técnico los aprobó, los aceptó, nos pidió inclusive un jugador más, que era Yustin Arboleda, pero después de que negociamos con el club Marathón, él dijo que no quería venir pese a que habló con el profesor Pinto. Entonces todos los jugadores tienen la solicitud y la aceptación del cuerpo técnico.



¿Está cerrado el libro de pases?

No. Estamos pensando y tenemos dos cupos, pensamos si llega Juan Camilo Salazar si arreglamos temas económicos, y si el cuerpo técnico escoge un candidato que le hemos dado en el frente de ataque.



¿No han pensado en otro volante ofensivo?

No, Montoya se ha recuperado, y si viene Salazar, no necesitaríamos más ahí.



Millonarios fue favorito para ganar en la liga pasada y solo falló en la parte final. ¿Eso tiene que ver con la política institucional de reforzar el equipo como lo ha hecho?

Nada que ver, lo que pasó contra América fue un descalabro muy grande, no se jugó como tradicionalmente en el campeonato y fue una tristeza no llegar a la final, pero los ajustes son de acuerdo con lo que el cuerpo técnico quiere, en unos casos, y en otros, porque algunos jugadores querían tener otras oportunidades: Marrugo quería retornar a México, y las condiciones eran buenas, y Roberto Ovelar quería otra oportunidad en su país, y Matías de los Santos... pues para un uruguayo jugar en Vélez es muy importante. Y el cuerpo técnico no retiene a un jugador que quiere buscar otro norte porque los quiere ciento por ciento motivados.



¿Millonarios perdió poder con la salida de esos jugadores?

Creo que no, pero lo importante es lo que crea el cuerpo técnico, y el profesor Pinto cree que no. Él cree que tiene un equipo que ha reemplazado adecuadamente a los que se fueron. Le ha gustado Arango en el frente de ataque; Ovelar jugó poco; Marrugo, un gran jugador, pero ahí tenemos a Montoya, que es una gran alternativa.



¿Faríñez se va o se queda?

Es arquero de Millonarios y en este momento está lesionado. Se está recuperando. Yo creo que pronto va a estar disponible para jugar. Sobre él no tenemos ningún tipo de negociación andando.



¿Ustedes creen que el equipo está montado y solo necesita retoques?

Es una interpretación, pero realmente la mía no es tan importante como la del profesor Pinto, y él está satisfecho con los jugadores que tiene. Uno podría tener otro tipo de jugadores o ideas de juego, pero eso no me corresponde a mí.



Con otros técnico hemos escuchado esa misma respuesta, que hay jugadores en carpeta, pero que están los que escoge el cuerpo técnico. ¿Es esa la línea?

La línea es que hemos conseguido los jugadores que el cuerpo técnico quiere y, claro, el comité deportivo, todos opinan. Por eso seguimos pendientes para llenar esos dos cupos, pero sin afán.





DEPORTES