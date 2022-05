Luego de la sanción que le impuso la Dimayor al equipo Llaneros F.C. y cuatro de sus jugadores, por haber faltado al 'decoro deportivo', el presidente de la institución, Juan Carlos Trujillo, anunció los pasos que seguirá el club.

"Nosotros desde el principio hemos sido coherentes en decir que actuamos en derecho, no en opinión. La resolución de Dimayor es clara. Dice que no encontraron nada, no hay nada que se evidencie por corrupción o por dádivas. Esperaremos entre mañana y el miércoles para poder apelar la determinación. Dependiendo de lo que digala Federación Colombiana de Fútbol, acudiremos al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por su sigla en francés)", le dijo de entrada Trujillo al periodista Jaime Caballero, director del programa 'La polémica', de 'Caracol', en Villavicencio.



Luego, añadió: Protegeremos a nuestros jugadores, como debe ser, ya que se demostró que no tuvieron ninguna conducta irregular. Todo el equipo está tranquilo. Lo que sí me deja un poco impaciente es el tema de por qué nos notificaron este lunes. ¿Por qué no lo hicieron antes si ya tenían la determinación? Pero así son las reglas del juego. Lo que me deja tranquilo es que no hay absolutamente nada irregular".

"Esperaremos el resultado de la apelación sobre el tema del decoro deportivo, que es algo por lo cual no nos investigaron. Por lo que nos investigaron están diciendo que no hay nada", concluyó Trujillo.

