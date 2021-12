No para la polémica por el partido que el club Llaneros perdió el sábado contra Unión Magdalena, en el juego que significó el ascenso del equipo samario a primera división.





El presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, aseguró que no hubo nada extraño en la derrota de su club ni en el segundo gol que le ha dado la vuelta al mundo, por la displicencia de sus jugadores.



"Es fácil criticar, yo sé lo que sintieron. Nos hemos tragado muchas cosas... Saco el comunicado, hago mis observaciones internas y abrimos las puertas a la Dimayor y a los entes", dijo en Caracol Radio.

'Hay malos entendidos'

"Estamos abiertos a las investigaciones, pero es mi deber decir que nosotros estamos en pro de construir y no destruir, estamos listos para contestar la investigación en derecho, no le huimos. Nuestro trabajo es honesto. Entiendo que hay descontento y temas que se prestan para malos entendidos, pero confío en mis jugadores, en mi cuerpo técnico y el trabajo que hemos hecho. Que se investigue lo que se tenga que investigar", dijo el presidente y aseguró que el escándalo se trata de un tema mediático.



Su explicación es que los jugadores se desmotivaron al recibir el gol del empate. "Entraron en lapsus mental. Íbamos ganando el partido, no íbamos perdiendo. Unión es el líder de la reclasificación entonces no estábamos jugando con un pintado en la pared", agregó el presidente. "Para mi no es normal perder. Es una jugada de un partido que se pierde, que se desmoralizan y se pensaba que se podía ganar y entraron en shock".



'Entraron en shock'

El dirigente comentó que su DT le habló del bajón anímico de la plantilla. "El DT dice que ellos entraron en shock y cayeron moralmente y bajaron los brazos. A eso me apego. Lo importante es que el proceso interno se va a hacer, invito al presidente (Iván Duque) que así como se reunió con el presidente Barato (de Fortaleza), se reúna con nosotros, que tenemos cosas que expresar. Ataca un club de la B, nos parece un poco injusto".



Dijo que tal como anunciaron el sábado, se hará una investigación interna. "La vamos a hacer, la estamos haciendo para demostrar que no pasó nada, pero yo conozco mi plantilla, mi DT, la parte administrativa y se que va a salir bien".



"Estoy triste, alicaído, pero desde que perdimos en Bogotá, porque deportivamente no nos dio. íbamos ganando, nos empatan, el equipo se cayó anímicamente y llega el segundo gol. Yo pienso en la empresa, en mis jugadores, abrazarlos, darles ánimo, no voy a destruir el trabajo. Pienso en mi gente y en mi departamento en mis hinchas, así estén disgustados", insistió.



Finalmente, dijo: "Ustedes no han visto nuestro trabajo, eso también se debe hablar, no solo lo del último minuto, también quiero que se vea nuestro trabajo honesto":







