'Este esfuerzo no puede terminar en una equivocación': Dimayor

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, se pronunció este lunes frente al tema del protocolo entregado al Gobierno para la eventual reactivación del fútbol colombiano. Lo calificó como el 'protocolo de la vida' y aseguró que garantizar la salud de los deportistas está por encima de las preocupaciones económicas de los clubes.

"Lo llamo el protocolo de la vida. Se trabajó con asesores internacionales, médicos de la Federación... Tiene de todo, lo individual, de clubes, de cómo arranca una pretemporada, cómo se habla con los jugadores en su familia, el examen de la familia donde vive el jugador, después el protocolo de entrenamiento, cómo se llega, si es en bus, cómo entra al camerino, cómo se reparten en la cancha; después, si arranca el campeonato cómo hay que viajar, cómo llegar a un aeropuerto, qué hacer allí, qué hacer en el avión, la comida, cómo llegar al estadio, no hay un minuto del día a día que no esté monitoreado", dijo Vélez al programa VBar de Caracol Radio.



Aseguró que no se pueden apresurar a dar fechas tentativas de reinicio porque todo dependerá de lo que decida el Gobierno Nacional. "Cuando el gobierno lo determine y diga que sí, es para que todos tengamos tranquilidad. No podemos tener afán". "Lo que el gobierno determine nos adaptamos, y a los cambios que consideren".



Garantizó que hay consenso en este tema del protocolo entre los equipos."Los clubes tienen el protocolo, lo deben estar analizando. Los 36 equipos dijeron sí, ese es el camino: el protocolo de la vida. Este esfuerzo no puede terminar en una equivocación.



Respecto a la situación económica de los clubes, aseguró que están "Reventados". "Estamos buscando alternativas. Hoy hablamos de un fideicomiso que vamos a buscar con los derechos de TV a 2026. Tenemos que reinventarnos".

Ante la división que hay en la Dimayor respecto a su gestión, Vélez comentó: "Es normal lo que ha pasado. Tengo que destacar que desde que empezaron las reuniones, he estado en tres, siento un gran equipo, 36 presidentes jalonando para buscar soluciones. Además en un respeto total. Seguro todo esto nos llevará a ver que nos ha servido para alimentar nuestro proceso".



Finalmente comentó que el fútbol femenino también es tenido en cuenta en el protocolo y aseguró que en los próximos días sostendrá una teleconferencia con representantes del fútbol femenino.





