‘Equipos pueden doblar sus ganancias’: presidente de la Dimayor

La creación del canal prémium del fútbol colombiano, firmado con Win Sports hasta el 2026, es un negocio que le representará a la Dimayor, en un principio, ingresos por 1,67 billones de pesos, lo que significa que los clubes tendrán un incremento en sus recursos por concepto de derechos de TV del ciento por ciento, y con expectativas de aumentarlos.

La base es que los equipos escogieron un modelo que los hace parte del negocio, lo que quiere decir que los ingresos pueden aumentar de acuerdo con el grado de penetración que tenga el nuevo canal en los usuarios. Entre más suscriptores, más recursos para la Dimayor. “El cálculo es que si estuviéramos en un promedio del 16 por ciento de penetración, que es bajo teniendo en cuenta que en Argentina es del 35; en Chile, del 30 y en Uruguay, del 26, por ejemplo, eso daría 1,6 billones, incluido el canal básico, desde el próximo junio hasta el 2026”, dijo el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez. Es decir, parten de un porcentaje conservador, con altas expectativas.

La otra parte del negocio tiene que ver con la venta de derechos internacionales de TV, acuerdo al que llegó la Dimayor con la firma estadounidense Pruden Corporate Finance. Ese negocio llevará la transmisión a nivel internacional. “Tenemos una oferta como de 50 millones de dólares, y somos socios de la empresa que se montará en EE. UU para penetración de nuestro fútbol en todo el mundo”, explicó Vélez, quien precisó además: “Los clubes del fútbol colombiano reciben hoy 3.000 millones de pesos anuales por TV, y cuando esté funcionando el prémium pueden doblar sus ganancias, sin contar el contrato internacional”.



El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, quien integra el comité de mercadeo de la Dimayor, aseguró que el cambio de sistema de campeonato que se estudia –con más partidos– obedece a los nuevos negocios de TV. “Es un tema de industria del fútbol: que ofrezca un atractivo y compense lo que se paga. Que haya producto. Uno no puede tener un negocio en el que 12 equipos no juegan en las finales”. Agrega que hay que tener más partidos para vender a la TV internacional. En palabras de Vélez, tener fútbol para mercados que no lo tienen en determinadas épocas del año.



