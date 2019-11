Presidente de Dimayor, claro con Liga femenina y petición de jugadores

La semana pasada hubo Asamblea de la Dimayor y todo pareció quedar resuelto para el ente. La Liga femenina, las peticiones de los jugadores, el VAR y los nuevos patrocinadores fueron los temas que se tocaron.

Este martes, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, fue consultado, una vez más, por estos temas y el ejecutivo fue tajante en sus respuestas. Sobre las peticiones de los futbolistas y su amago de paro aseguró que no es un tema que competa a ellos.



"Se hizo una ratificación de la ley colombiana. La Dimayor no tiene ninguna relación con jugador o entrenador en el tema laboral. La Asamblea ratificó una prohibición y se ratificó lo que ya está en la ley. Así toca en este país. Estoy de acuerdo en que la Dimayor no debe estar metido en ese tema laboral, es tema de los equipos, ellos son los patrones”, aseguró en entrevista con ‘Caracol Radio’.



Por otro lado, Vélez explicó que hacer la Liga femenina por un año sería bueno, pero el tema es el elevado costo que esto llevaría y por eso hay que mirar las diferentes posibilidades.



"Yo quisiera hacer la Liga Femenina de un año completo. Yo quiero ser franco, para poder hacer un campeonato de un año completo necesitamos mínimo 10.000 millones de pesos", comentó.



Y dejó un recado por lo que se gastó en la Liga femenina de este año, que ganó América de Cali: "La Liga Femenina fue un éxito, pero voy a decirlo para que lo entiendan los colombianos, la parranda fue buenísima, pero en el guayabo me dejaron solo, no apareció ningún patrocinador para el torneo".



Finalmente, sobre el TAS dijo: “Por responsabilidad y capacitación el tema del VAR tomará tres años. Ya tenemos un contrato firmado y podríamos comenzar con los 10 partidos, pero eso sería irresponsable. Tenemos que capacitar alrededor de 200 personas, esa capacitación puede tomar alrededor de año y medio. Por eso vamos a hacerlo con calma y vamos a hacerlo bien".



