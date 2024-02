Jaguares 'pide la cabeza' de presidente de Dimayor Fernando Jaramillo

Nelson Soto Duque, presidente de Jaguares de Córdoba, se volvió a pronunciar sobre el partido aplazado de su equipo contra Atlético Nacional y pidió que se estudiara la continuidad del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, en la próxima Asamblea.



En un diálogo con Primer Toque de Win Sports, el presidente del equipo 'felino' fue enfático en explicar que no se cumplieron con los acuerdos que se llegaron en la Asamblea en la que, según sus palabras, no se iban a aplazar partidos en la Liga.



Otro de los temas que tocó el presidente Nelson Soto es la continuidad de Fernando Jaramillo como máxima autoridad de la Dimayor y apuntó también contra Ricardo 'el Gato' Pérez, señalando que 'lo impusieron en el cargo de director deportivo'.



El dirigente dijo que iba a pedir en el orden del día de la próxima Asamblea que se discuta la continuidad de Fernando Jaramillo y Ricardo Pérez. Además, señaló que ya habló con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, para acercarle su malestar.

Jaguares, en acción en la Liga 2023-II Foto: Dimayor

¿Por qué se origina la polémica?

El presidente de Jaguares se comunicó ante la Dimayor sobre el aplazamiento que tendrá el equipo de Montería ante el compromiso frente a Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 8 de la Liga, luego que el conjunto 'verdolaga' tenga que disputar el encuentro de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores.



“Como lo manifesté en el mismo momento vía WhatsApp por ser día no laboral en que Usted y su Director Deportivo anunciaron cambios en la programación de los próximos partidos, a solo 4 días de realizarse el encuentro entre Atlético Nacional vs Jaguares, oh sorpresa este es aplazado, le recuerdo lo autorizado en la asamblea "no se aplazarán partidos" dicho por Usted y el sr Pérez; claro está que se dejó la excepción que, si los dos protagonistas se ponen de acuerdo, se podrá aplazar el partido que para este caso no ocurrió”, dice la carta firmada por el dirigente.



En medio de la polémica, se pronunció Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien le respondió a Jaguares. “Está en todo su derecho de opinar de esa manera, es el criterio de él, tendrá razones. Definitivamente, si está molesto por los cambios que hicimos en la programación, tiene una razón de ser y no fueron para perjudicarlo a él ni a Jaguares, fue una reflexión que hicimos por la confección del campeonato. Parte de mi responsabilidad es que alguien toma las decisiones en ese sentido, no solo desde el punto de vista comercial, sino deportivo. En ese calendario, teníamos clubes que descansan 7 días y eso sí rompía lo deportivo. Las expresiones las entiendo desde su descontento, él dijo que tenía una ventaja de jugar con un equipo alterno de Nacional”, dijo en Caracol Radio.

Fernando Jaramillo Foto: Dimayor

Tras la carta acercada a Jaguares desde la Dimayor y las palabras del presidente Fernando Jaramillo, Nelson Soto respondió diciendo que se saltaron los acuerdos que se hicieron en el seno del ente rector con el tema del calendario y partidos aplazados.



“El presidente, seguido del director deportivo, Ricardo Pérez fueron los que plantearon el no aplazamiento de partidos. Esa fue la orden que ratificó la Asamblea y ahora no se entiende por qué se cambia el partido de Jaguares. No es un secreto que no es lo mismo enfrentar a un equipo titular de Nacional a uno suplente”, señaló Soto a Antena 2.

