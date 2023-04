Los actos de violencia generados el pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot, protagonizados por hinchas del Atlético Nacional pertenecientes a la barra Los del Sur, ha generado todo un dolor de cabeza para el equipo, que ahora está sin estadio y en espera de la futura decisión de la alcaldía de Medellín.



(Le puede interesar: ¿Podrá Nacional volver al Atanasio? Alcaldía se pronuncia tras nueva reunión)

Mientras tanto, se han llevado a cabo dos reuniones entre la alcaldía, la barra y el club, sin conclusiones por ahora. Lo único es que las autoridades se mantienen en su postura de no prestar el estadio hasta que no haya un acuerdo de Nacional con su barra.

La postura del presidente de Dimayor

Fernando Jaramillo Foto: Conmebol

Frente a lo que viene sucediendo, contando los desmanes de la barra del Once Caldas en la noche del martes, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, fue contundente.



(Le puede interesar: Indignante: jugadores del Once Caldas fueron agredidos por barras bravas, video)



"No es seguir señalando responsables sino tomar acciones concretas apoyadas por el Gobierno; es endurecer las penas con estas personas que tienen estos actos violentos, no hay justificación para estos actos, hay que hacer una legislación más fuerte para estas personas que hacen desmanes adentro y afuera de los estadios", dijo Jaramillo en Caracol Radio.

Reunión en la alcaldía de Medellín entre barras y Atlético Nacional Foto: Alcaldía de Medellín

"Hay cosas que hacer como el reconocimiento de quien compra la boleta, pero dentro del estadio no se puede reconocer por falta de elementos técnicos. Hay que hacer una clara inversión y todo mundo se tira la pelota porque los estadios son de las alcaldías menos el del Deportivo Cali. Hay que hacerlo porque estamos perjudicando el fútbol... Tiene que haber consecuencias, no puede ser que invadan el campo y a los ocho días vuelvan", agregó el dirigente.

Además, dejó su postura clara sobre las reuniones con las barras. "No creo que estas barras se puedan sentar a la mesa. No estamos de acuerdo. Hay que hacer un trabajo de barrismo social, eso es diferente, pero desde el punto de vista de las acciones inmediatas no creo que la solución sea sentar a estas personas a una mesa".



Sobre los beneficios que reciben algunas barras, como pasó con Nacional y la ruptura que decidió la dirigencia, Jaramillo opinó:



"Es irresponsable de los clubes, esas prebendas nos llevan a lo que está pasando, fue una práctica del pasado, y por esas decisiones como la de Nacional hay reacciones violentas, y si no se echa para atrás no puede volver a jugar en el Atanasio... Hay que llegar a un arreglo para que juegue en su estadio".

Finalmente, Jaramillo se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro, hecha en campaña, de democratizar el fútbol. "El Presidente es demócrata y es claro que desde el punto de vista del sector privado no es viable, no tiene ni pies ni cabeza".



La próxima reunión nacional sobre el tema de la convivencia en el fútbol y en la cual se analizarán los sucesos recientes será el 27 de abril.



DEPORTES

