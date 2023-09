La Dimayor sigue en el ojo del huracán luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio formulara pliego de cargos contra 29 clubes profesionales por posibles irregularidades laborales en el fútbol femenino.

Este lunes el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, insistió en defender la transparencia del ente en materia laboral con las futbolistas, mientras sigue la investigación.



A través de este proceso, la SIC intenta determinar si estas entidades “están desarrollando comportamientos de manera coordinada para obstaculizar el desarrollo del fútbol femenino en Colombia”

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Foto: Dimayor

"Se ha hecho esfuerzo desde 2017 y ha tenido sus frutos. Todas las jugadoras han pasado por la Liga femenina. Puede que tengamos cosas por mejorar pero todo con la intención de impulsar el fútbol femenino... Se habla del mercado libre y contractual, tendremos que revisar el alcance y cómo sus hallazgos llevan a una infracción de libre competencia. Estoy claro de lo que se ha hecho, podemos demostrar que esa actuación ha sido acorde a la ley de competencia y con gran esfuerzo de los clubes", dijo Jaramillo en Blu Radio.



El dirigente, que manifestó que aún no ha sido notificado por parte de la SIC, agregó: "Estamos prestos a responder, tenemos certeza de lo que se ha hecho; no estamos de acuerdo con el enfoque que le ha dado la SIC en unas posibles infracciones sobre libre competencia y libre mercado”.



La decisión de la SIC consiste en iniciar una actuación administrativa orientada a determinar si unos hechos existieron o no y si tienen un carácter delictivo para generar una restricción a la libre competencia en el desarrollo de la Liga femenina en Colombia.



Justamente, sobre posibles acuerdos para establecer la 'cartelización' de futbolistas respecto a sus salarios y contratos, Jaramillo argumentó: "Usted puede ver las nóminas y eso no se traduce en nóminas acordadas. Eso lo vamos a demostrar... Aseguro que no hay acuerdo, hay bases laborales normales en Colombia como son el salario mínimo".



"Nadie va a contratar por 12 meses si el campeonato dura 8 o 7", dijo en referencia a los contratos de los jugadores que no se firman anualmente.

Finalmente, sobre una eventual cláusula de explotación de derechos de imagen, tal como indica la SIC, Jaramillo expresa: "Siempre es colectivo y eso es un tema que también está en los contratos de los hombres, no es exclusivo del fútbol femenino... está en muchos países".



DEPORTES

Más noticias de deportes