La Dimayor confía en tener unas semifinales sin contratiempos

El fútbol colombiano se reactiva. Luego de que al fin se pudiera disputar el partido de cuartos de final entre Cali y Tolima, que le dio el cupo al equipo vinotinto, quedaron programados los partidos semifinales, desde este jueves, con los juegos de ida entre Junior y Millonarios, y Tolima contra La Equidad.

(Le puede interesar: Por fin hay programación para las semifinales de la Liga)



El campeonato estuvo un mes detenido por la situación de orden público en el país. Ahora, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, espera que los partidos se puedan jugar en las sedes programadas y sin contratiempos.



“Esperemos que las circunstancias se nos den para que los partidos se puedan jugar: las semifinales, la próxima semana, en Ibagué, Barranquilla, y después los de local en Bogotá, como debe ser, cada uno respetando su localía", le dijo Jaramillo a EL TIEMPO.

"Estamos seguros de que de la mano del gobierno central lo podemos lograr. En Bogotá, la alcaldesa ha dicho que se puede jugar sin público”, agregó.

Estamos seguros de que de la mano del gobierno central lo podemos lograr. En Bogotá, la alcaldesa ha dicho que se puede jugar sin público” FACEBOOK

TWITTER



En cuanto al cronograma, dijo: “Esperamos que esto nos tome dos semanas y acabar todo, incluyendo el torneo, a eso del primero de julio”.



Sobre la reactivación del fútbol, Jaramillo comentó: “Es importante el esfuerzo de los clubes para poder jugar en estas circunstancias tan difíciles desde lo logístico, físico y financiero. El retorno del fútbol es clave para que los equipos puedan tener dos temporadas seguidas, esta y la que sigue, y reivindicar el derecho al trabajo que han tenido otros deportes en este momento. Entendemos la situación que se vive, pero el fútbol es un punto de esperanza donde son más los que quieren quiere que se juegue al fútbol”, dijo.

(Lea además: El caso Villa se complica y podría salpicar a Juan Fernando Quintero)



A propósito, Millonarios ya adelantó gestiones y espera el martes tener confirmación para poder usar el estadio El Campín, esto teniendo en cuenta que la alcaldía ha dicho que el fútbol no está autorizado aún.



De los cuatro semifinalistas, Millos es el que más tiempo lleva sin jugar, pues no tuvo torneo internacional. El equipo azul aprovechó para recuperar a su capitán Mackalister Silva, quien tras su lesión de isquitibiales se puso a punto. Junior, por su parte, espera a ver si logra contar con Teo Gutiérrez, que aún no tiene el alta médica. En la otra serie, el Tolima no contará con Jaminton Campaz, convocado a la Selección.





DEPORTES

Más noticias de deportes

-A escoger: estos son los posibles candidatos a dirigir a Nacional



-El efecto Reinaldo Rueda hizo cambiar la actitud de la Selección



-Cuadrado se graduó para liderar a la Selección Colombia