'Lo del VAR en Colombia va avanzando': presidente de la Dimayor

Jorge Vélez, presidente de la Dimayor, aseguró este lunes que la implementación del VAR (Videorarbitraje) en Colombia va caminando, como una de los medidas urgentes para mejorar el arbitraje en la Liga.

"Lo del VAR va avanzando. Tuvimos siete árbitros la semana pasada en Paraguay, iniciaron la capacitación. Estuvo Iván Novella (gerente de Dimayor) indagando cuánto nos costaría montar todo el tema del VAR, parece que la cifra ha bajado. Estamos cotizando. Pero lo primero es la capacitación. Y ojo, de los 55 árbitros que quedaron para la capacitación internacional, los 7 que fueron de Colombia pasaron", aseguró Vélez.



Vélez se reunió este lunes con el presidente del Junior, Antonio Char, el gerente del club, Héctor Fabio Báez, y los miembros de la comisión arbitral, William Parra y Carlos Camargo, además de Imer Machado, integrante de la comisión técnica. Los representantes del equipo tiburón querían plantear sus quejas por los arbitrajes que los han afectado en las últimas fechas.

"Revisamos, hablamos de los partidos. Quedó claro que no hay una persecución. Había que mirar todo en su contexto. Hablamos de las medidas a tomar. Ellos llegaron, más que molestos, preocupados", aseguró el presidente Vélez.



Además, ante las quejas públicas del técnico del Junior, Julio Comesaña, quien manifestó que en el arbitraje "muchas veces hay intereses de poder", respondió.

Vélez no considera que haya crisis en el arbitraje colombiano y considera que se han presentado fallas aisladas sin "mala intención". Asegura que de uno a 10, la calificación general de nuestro arbitraje es siete. "No hay un problema masivo. Esta fecha hubo quejas en el partido de Alianza-Bucaramanga, y en el de Once Caldas-Junior. El resto no tuvo problemas", dijo.



Además, explicó: "Hay una renovación del arbitraje. La mayoría de nuestros árbitros estaban en el exterior pitando partidos. Del panel de los 27 los Fifa apenas van a llegar esta semana. Entonces hay que recurrir a los jóvenes".



También expresó que hay dos salidas para mejorar el arbitraje colombiano, el VAR y la profesionalización de los árbitros.



Antes las especulaciones de supuestos nombramientos de árbitros por recomendaciones de los instructores, negó que esas cosas pasen en el fútbol colombiano, desde su experiencia como ex-presidente de la comisión arbitral. "No es así. En la comisión yo siempre cambiaba las propuestas que me llegaban de ellos. Por calificaciones o por antecedentes. Muchas veces no se puede por temas regionales".



