Sigue la polémica: Presidente de la Dimayor le responde a Jaguares

Jaguares de Córdoba derrotó 3-0 al Once Caldas el domingo, está en el grupo de los ocho mejores equipos del torneo con 11 puntos en siete partidos disputados, pero el club tiene una inquietud y lo hizo saber.

El presidente de Jaguares se comunicó ante la Dimayor sobre el aplazamiento que tendrá el equipo de Montería ante el compromiso frente a Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay, luego que el conjunto verdolaga tenga que disputar el encuentro de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores.



“Como lo manifesté en el mismo momento vía WhatsApp por ser día no laboral en que Usted y su Director Deportivo anunciaron cambios en la programación de los próximos partidos, a solo 4 días de realizarse el encuentro entre Atlético Nacional vs Jaguares, oh sorpresa este es aplazado, le recuerdo lo autorizado en la asamblea "no se aplazarán partidos" dicho por Usted y el sr Pérez; claro está que se dejó la excepción que, si los dos protagonistas se ponen de acuerdo, se podrá aplazar el partido que para este caso no ocurrió”, dice la carta firmada por el dirigente.



Y agrega: “Ya lo conoce toda la asamblea que Usted se convirtió en especialista en no cumplir los Estatutos, así como tampoco acatar lo autorizado por la asamblea, es así como apoya a los que lo apoyan y atropella a los que no estamos de acuerdo con sus decisiones al servicio de nuestro gremio, lo que hace hoy con Jaguares también lo hará con los demás equipos que luchamos por sostenernos en la Liga”.



Soto señala que “por las anteriores explicaciones Jaguares no aplazará dicho encuentro y exijo se continué con la programación ya aprobada, siendo claro que Usted y su Director Deportivo, inconsultamente no tienen facultad de cambiar la programación”.

Respuesta de la Dimayor

Cali vs. Jaguares Foto: Dimayor

En medio de la polémica, se pronunció Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien le respondió a Jaguares.



“Está en todo su derecho de opinar de esa manera, es el criterio de él, tendrá razones. Definitivamente, si está molesto por los cambios que hicimos en la programación, tiene una razón de ser y no fueron para perjudicarlo a él ni a Jaguares, fue una reflexión que hicimos por la confección del campeonato. Parte de mi responsabilidad es que alguien toma las decisiones en ese sentido, no solo desde el punto de vista comercial, sino deportivo. En ese calendario, teníamos clubes que descansan 7 días y eso sí rompía lo deportivo. Las expresiones las entiendo desde su descontento, él dijo que tenía una ventaja de jugar con un equipo alterno de Nacional”, dijo en Caracol Radio.

Fernando Jaramillo Foto: Dimayor



“Es frustración por ese cambio y está en todo su derecho, no comparto ese pensamiento. Yo no estoy en un círculo de amigos donde tomo decisiones para los amigos del presidente”, agregó.



Jaramillo se refirió al apoyo de la Dimayor a los equipos que participan en torneo internacional: “Está en el reglamento la prioridad para los torneos internacionales, está la facultad. Es una consideración y tengo que ser claro que los clubes que están representándonos, deben tener el apoyo de Dimayor, es un equipo que nos está representando y si se puede evitar reprogramando, pues hagámoslo. Hay que hacer un esfuerzo para que el fútbol colombiano le vaya bien... Vamos a ser cuidadosos en la programación, teniendo en cuenta el poder jugar en otros horarios. Tenemos una limitación para enfrentar partidos y hay que hacer una programación con más sentido”.



Jaramillo fue consultado por otras pol´rmicas de a Liga. Sobre las denuncias de amaño de partidos, dijo: “Es un tema que viene de atrás, es un tema de mucho cuidado, un tema en el que he hecho esfuerzos importantes desde la prevención y trabajar con autoridades, integridad con clubes y seguimos trabajando para combatir eso”.



Sobre las fallas arbitrales, comentó: “Mañana (miércoles) hay una reunión con la FCF y con la Comisión arbitral y se van a tomar algunas decisiones importantes. Ha habido errores técnicos de interpretación de humanos que se dan en todas las ligas, las hemos visto más en Colombia y los clubes se me han quejado mucho del arbitraje y le he transmitido esa queja a la Comisión. Estoy seguro de que van a tomar correctivos porque eso garantiza la competencia sana y es muy importante el tema arbitral”.



