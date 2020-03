‘No estamos pidiendo plata, estamos pidiendo políticas’: Dimayor

La División Mayor del Fútbol Colombiano sorprendió un domingo por la noche, en un horario inusual, con un comunicado en el que anuncia que le envió una carta al presidente Iván Duque solicitando “políticas de salvamento que ayuden a sobrellevar las dificultades económicas que afrontan los clubes del rentado nacional, por la emergencia sanitaria que ha ocasionado la pandemia del covid-19 en el territorio colombiano”.

¿Cuáles son los alcances de esa petición del fútbol profesional? Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, habló con EL TIEMPO sobre las solicitudes que se le hicieron al gobierno.



¿Qué es, exactamente, lo que ustedes están pidiendo?



Primero, queremos ser muy respetuosos con el Gobierno, no queremos nada distinto a eso. Primero, no estamos pidiendo plata, no sería lógico ni coherente, el país tiene otras necesidades. Estamos pidiendo políticas, no excepcionales sino de las que ya fueron trazadas por el Gobierno. Nosotros somos del sector de la recreación, como también lo son la hotelería, el turismo y la aviación, y al igual que ellos, tuvimos que parar del todo.

¿Cuáles son esas medidas, entonces?



En el caso de la aviación, ya el Gobierno tomó determinaciones con ellos: una línea de crédito con Bancoldex, con periodo de gracia y a largo plazo para el tema de salarios. Ellos, como nosotros, cerraron del todo. Por eso pedimos que nos tengan en cuenta, estamos en la misma situación.



Ustedes piden ayuda en temas laborales. Varios equipos ya han pedido rebajar o diferir pagos y uno específicamente, Jaguares, suspendió contratos.



Eso es un tema directamente de los equipos, los jugadores no son empleados nuestros. Lo que han hecho los equipos es lo que la ley establece, nadie se ha saltado la ley. Unos tienen que tomar unas medidas, unas más duras que otras, pero todas dentro del campo de la legalidad. En lo que a nosotros nos corresponde, pedimos medidas que no perjudiquen al trabajador pero que nos podamos beneficiar de lado y lado. Todos tenemos que trabajar.



¿De dónde sacan la cifra de 80.000 millones de pesos que dicen que perderían por esta crisis?



Nosotros hicimos un cálculo. Pedimos informes a cada uno de los equipos: a todos se les suspendió el tema de taquillas, de patrocinios, nos se vende merchandising ni camisetas. Esa es la suma que se calcula en un periodo de tres meses.

Hace dos semanas, ustedes calculaban que el 18 de abril podía volver el fútbol. ¿Lo ve viable?



Nosotros siempre vamos día a día. Estamos seguros de que el 18 de abril, como lo habíamos pensado inicialmente, no se va a poder reanudar el campeonato. Tampoco queremos dar una fecha por ahora. Nos reuniremos virtualmente con los equipos e iremos dando las noticias. Somos de la línea de lo que el gobierno nos diga, eso vamos a hacer. Debemos ser coherentes en eso: fuimos la primera liga en Suramérica que decidió parar.



¿Cómo es la situación actual con el canal premium y con el contrato de TV internacional?



Con Win Sports no tenemos ningún problema, esto es un tema de fuerza mayor y estamos trabajando todos los ítems para renovar con toda la fuerza, tenemos conversaciones en buen camino. En lo de la televisión internacional se dio un plazo de 100 días y seguimos trabajando con ellos.



Sin fútbol, ¿qué planean hacer?



Por ahora, estamos tratando de llevar a la gente lo que tenemos guardado, para que la afición se mantenga entretenida. Estamos mostrando todo lo que se pueda del archivo histórico del fútbol colombiano, vamos a empezar a montar eso todos los días a las 8 de la noche en el canal de YouTube de la Dimayor.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

SUBEDITOR DE DEPORTES

En Twitter: @josasc